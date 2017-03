UOMINI E DONNE / Gemma e Giorgio: Da Verissimo alla lettera e il bacio in prime time (Olimpiadi della TV)

SPECIALE UOMINI E DONNE, GEMMA E GIORGIO: ARIA DI RIAVVICINAMENTO IN VISTA? - Durante il corso della giornata di ieri, sabato 18 marzo 2017, l'affezionato pubblico di Uomini e Donne ha avuto modo di fare una bella scorpacciata televisiva tra interviste ed incursioni dei protagonisti più amati del programma. Giorgio Manetti e Gemma Galgani, come sempre sono stati i protagonisti indiscussi dell'inedito appuntamento serale che ha aperto i battenti dalle 21.10 in poi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: cosa è successo? Prima di analizzare il prime time, il cavaliere toscano è stato uno dei protagonisti assoluti anche con Verissimo, il rotocalco di cultura, informazione e gossip condotto da Silvia Toffanin. Proprio durante il corso dell'appuntamento pomeridiano su Canale 5, Giorgio ha avuto modo di ribadire con parole "d'amore" la storia vissuta con Gemma e definita: "un'avventura meravigliosa", oltre ad aggiungere: “un bel rapporto, fatta di correttezza e rispetto". Tra i motivi principali della loro rottura però, Giorgio ha avuto nuovamente modo di ribadire che il "ti amo" mancato ha creato notevoli malumori: "A Gemma non ho mai detto ti amo, ma dire ‘ti amo’ è un’arma a doppio taglio. Comunque ero disposto a lasciare la trasmissione con Gemma e a continuare la nostra storia in Toscana". Quelle famose due paroline d'amore però, hanno purtroppo avuto modo di mettere la parola fine alla loro relazione nonostante i tanti progetti: "Avevo parlato con una mia amica che ha un ristorante e avevo pensato di poterlo gestire insieme, io, Gemma e la mia amica. Era un progetto molto carino". Giorgio ha poi concluso la sua intervista affermando di avere sempre avuto intenzioni molto serie con lei avendola anche presentata ad amici e parenti: "Sono i fatti che contano, non le parole". Di seguito, la lettera durante lo speciale di Uomini e Donne, ha gettato le basi di un possibile quanto immediato riavvicinamento. In attesa di scoprirne di più tramite i nostri focus, cliccate qui per ascoltare l’intervista di Giorgio a Verissimo.

