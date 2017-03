UOMINI E DONNE / Gossip: Jack Vanore racconta il suo rapporto con Raffaella Mennoia, ultime news

GOSSIP UOMINI E DONNE: JACK VANORE PARLA DELLA SUA STORIA CON RAFFAELLA MENNOIA - Jack Vanore oltre ad essere un ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, attualmente partecipa regolarmente al programma in qualità di opinionista insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Intervistato tra le pagine del settimanale Vero, il 34enne appassionato di palestra e muscoli scolpiti, ha avuto modo di raccontare il suo attuale rapporto con l'ex fidanzata, l'autrice di Uomini e Donne con un passato da postina, Raffaella Mennoia. I due, nonostante la fine della storia hanno comunque ricucito il loro rapporto rendendolo civile e duraturo: "Io e Raffaella siamo persone intelligenti e ci vogliamo un bene infinito. Quando abbiamo capito che il nostro amore era al capolinea ce lo siamo detti. Non siamo diventati amici subito dopo la fine della nostra storia, è passato un periodo di tempo. Oggi so di poter contare su Raffaella in qualsiasi momento e questo vale anche per lei". Secondo le ultimissime news del mondo del gossip, proprio Jack Vanore ha ritrovato l'amore tra le braccia di Martina, una ragazza totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda Raffaella Mennoia invece, non è emerso molto sulla sua vita privata in quanto, la storica autrice è molto social ma condivide esclusivamente notizie ed informazioni legate al patinato mondo di Uomini e Donne, con un fortissimo occhio di riguardo per il trono dei giovani di cui si occupa personalmente insieme al validissimo aiuto della redazione del programma.

