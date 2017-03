UOMINI E DONNE/ Soleil Sorgè è la scelta di Luca Onestini? Parla Asia Nuccetelli (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ASIA NUCCETELLI PARLA DI SOLEIL SORGE’ E DELLA SCELTA DI LUCA ONESTINI – Il percorso di Luca Onestini sul trono classico di Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli. Il tronista, infatti, sceglierà a breve la donna della sua vita tra Soleil Sorgè e Giulia Latini. Quest’ultima, però, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico ha annunciato il suo addio rivelando di non avere alcuna intenzione di tornare. Giulia, infatti, è infastidita dall’atteggiamento di Luca che, di fronte alle continue esterne di Soleil Sorgè con Marco Cartasegna non solo non batte ciglio ma cerca addirittura di baciarla. Sui social, aumenta così il numero di chi è convinto che sarà proprio Soleil la scelta di Luca Onestini. Sarà davvero così? A svelare qualche dettaglio in più è Asia Nuccetelli, amica di Soleil e che, ai microfoni de Il Vicolo delle News, ha detto la sua su quella che sarà la scelta dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese. “Non ho idea. Non conosco Luca e quindi non riesco a fare pronostici. …Ci sono giorno che in base ai suoi modi di fare dici che sia preso da Giulia, invece ci sono altri giorni in cui pensi che sia coinvolto anche da Soleil” – ha dichiarato la figlia di Antonella Mosetti che, sul percorso che sta facendo l’amica ha poi aggiunto – “Ho evitato di affrontare l’argomento con lei e non voglio darle consigli o altro in quanto deve fare ogni cosa ragionando con la sua testa. Deve fare un suo percorso come io ho fatto il mio”.

