AMICI 16 Ed.2017 / News verso il serale: Shady e Mike Bird sono fidanzati? L’indiscrezione di Alessio Minnini

AMICI 2017, ED.16 NEWS VERSO IL SERALE: SI È FORMATA UNA NUOVA COPPIA NELLA SCUOLA? - Shady e Mike Bird sono fidanzati? I due cantanti della scuola di Amici 16, sono tra i potenziali allievi che - quasi certamente - prenderanno parte alla fase serale del programma che, con molta probabilità dovrebbe aprire i battenti tra il 25 marzo e il primo aprile 2017. Inizialmente proprio la giovane aveva catturato l'attenzione di Maria De Filippi per un potenziale flirt con Riccardo Marcuzzo, successivamente smentito dalla stessa cantante tramite il suo profilo di Instagram, e adesso? La cantante è innamorata del rivale di Marcuzzo? La conferma sembra proprio essere arrivata online da Alessio Minnini, ex concorrente della scuola eliminato di recente dopo essere stato valutato negativamente dai professori di canto della scuola. Il cantante durante un pomeridiano del sabato, ha dovuto abbandonare il talent show più famoso della televisione italiana tra le lacrime disperate di Riccardo Marcuzzo, suo amico e sostenitore. Una volta uscito dal programma, Alessio si è dedicato anche ai social condividendo scatti, pensieri ed emozioni con i suoi fan e, proprio durante una diretta su Instagram, così come riporta melty.it, il giovane si è sbottonato raccontando gli accadimenti amorosi della scuola. Secondo quanto ha riportato Alessio, tra Shady e Riccardo non c'è mai stato nulla mentre Mike è rimasto letteralmente stregato dalla sua compagna di scuola. Durante il corso dei vari daytime, i due sono stati spesso beccati insieme in sala relax e, anche sui social i fan speravano che tra loro potesse esserci un coinvolgimento emotivo. Secondo Alessio infatti, i due starebbero vivendo un flirt anche se, al momento, non ci è dato sapere l'intensità e l'importanza della "nascente" storia. Nel corso del prossimo appuntamento del sabato Maria De Filippi indagherà su questo aspetto? Si attendono ulteriori risvolti in merito.

