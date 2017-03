AVANTI UN ALTRO/ Nessuna vincita del montepremi. Chi giocherà oggi, 2 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, CHI GIOCHERA' QUESTA SERA? RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, giovedì 2 marzo 2017) - Torna come sempre questa sera, giovedì 2 marzo, il consueto appuntamento con il game show Avanti un altro, su Canale 5 con Paolo Bonolis. In attesa di scoprire che giocherà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. La prima puntata del mese parte con ricordati che devi morire, cantata dal maestro Laurenti, l'apertura della cupola dei pidicozzi e la presentazione del salottino, costituito dall'uomo tigre, la bomber, i gemelli, la cinquanta, il supereroe pugliese, da parte di miss Claudia. A cominciare il game show più amato è un concorrente che deve rispondere alla categoria, già divertente di per sè, come si incanta un serpente. L'uomo pesca il pidicozzo dal valore di 30.000 € e decide di fermarsi. La seconda giocatrice comincia col rispondere a domande della categoria le canzoni di Christian, le risposte sono esatte e la donna pesca, dopo l'ormai rituale toccatina del lato b di Bonolis. La donna pesca la bona sorte che entra fasciata da una tuta di pizzo e può così avere l'opportunità di raddoppiare il valore del pidicozzo, ma sbaglia la risposta nella categoria che riguarda i film di 007. Tocca ai gemelli, scelti dal salottino, porre la domanda a cui la donna risponde correttamente e pescando 75.000 €, si ferma soppiantando il primo giocatore.

Il terzo concorrente viene accompagnato dalla bellezza formosa che gli consente di raddoppiare le vincite. La bellezza fa le sue solite previsioni, oggi è il matrimonio civile tra Bonolis e Laurenti. Il pubblico acclama un bacio, che i due si danno a stampo. Il concorrente può così rispondere alla domanda e pescare 15.000 € che il raddoppio trasforma in 30.000 €. Si va avanti con la categoria cose da americani, il giocatore indovina le risposte e pesca 60.000 €, che però non bastano a soppiantare la cifra della seconda concorrente, dunque altre domande sulle guardie del corpo, ma l'uomo sbaglia. La quarta concorrente è una donna con indosso un vestito animalier e da qui si genera un bel siparietto comico dovuto alle fusa con l'uomo tigre. La donna sceglie proprio l'uomo tigre dal salottino, che arriva al ritmo della sigla del celebre cartoon. La giocatrice sbaglia e così Bonolis manda via insieme i 'tigri'. Il quinto concorrente deve rispondere all'ultima domanda. Per porla Bonolis e Laurenti, indossano barba finta e cappello sacerdotale. Laurenti si incastra con la barba, si ferisce e sanguina teatralmente. La domanda verte su osho e buco. Di nuovo per togliere la barba Laurenti si incastra e perde il microfono, mentre Bonolis gli urla di fare veloce, il maestro lamenta lo stress di andare sempre veloce, si scatena così l'irrefrenabile ilarità del pubblico.

Nel frattempo l'uomo pesca 30.000 € che sono comunque insufficienti. E' dunque la seconda giocatrice a giocare l'ultima sfida. Questa è la fase del gioco in cui bisogna dare le risposte sbagliate. La donna è molto concentrata per dare le risposte esatte, che sono quelle errate, ma il tempo scorre e la sfida finisce senza nessuna vincita. Così Bonolis non può far altro che salutare il pubblico. Appuntamento dunque a questa sera con il preserale più divertente di sempre.

© Riproduzione Riservata.