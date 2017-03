BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: doppio matrimonio in vista in Australia?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: MATRIMONIO DOPPIO IN AUSTRALIA? - La location scelta da Steffy e Liam è ufficialmente stata dichiarata nelle puntate americane di Beautiful. La coppia ha deciso di prendere in considerazione la proposta di Ivy, optando per l'Australia per pronunciare il loro terzo fatidico sì. Questa volta non c'è nessuna nuvola all'orizzonte per i due innamorati, che possono contare sul completo appoggio della loro famiglia a partire da Wyatt. Quest'ultimo, infatti, dopo avere firmato i documenti per il divorzio, si è fatto da parte, accettando il nuovo rapporto del fratello e licenziandosi anche dalla Forrester Creations per non rivedere la sua ex moglie. L'intera famiglia seguirà gli Steam nella Terra dei Canguri, e tra di essi ci sarà qualcuno che Steffy vorrebbe vedere finalmente felice. Si tratta di Ridge e Quinn che si sono ricorsi per una vita intera e che ora si sono ritrovati, dopo una lunga separazione. L'Australia potrebbe essere il luogo ideale anche per il loro matrimonio? Sarà questa la proposta che la Forrester farà a Liam, ovviamente senza sospettare che le intenzioni del padre sono ben altre. La sua tresca clandestina con Quinn si farà giorno dopo giorno più intrigante...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: QUINN NUOVA SIGNORA DELLA VILLA - Ridge è stato cacciato da villa Forrester ed Eric ne ha ripreso il possesso, dopo anni passati all'ombra dei figli. Quali saranno le conseguenze di questa decisione? Nella puntata di Beautiful in programma oggi su Canale 5 accadrà ciò che ai telespettatori appare scontato: il patriarca Forrester inviterà Quinn per una cena romantica nella sua grande casa e le rinnoverà tutto il suo amore. Non avrà nessuna intenzione di ascoltare i consigli dei suoi familiari ma di essere felice, pensando finalmente a se stesso, Al termine di una serata all'insegna della felicità, Eric farà il miglior regalo possibile alla sua amante: le offrirà le chiavi di villa Forrester, chiedendole di trasferirsi lì per vivere alla luce del sole il loro amore. Come risponderà la Fuller di fronte alla richiesta che attendeva da tempo e che segnerà un altro punto nella sua scalata alla Forrester Creations?

© Riproduzione Riservata.