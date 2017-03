BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Steffy è pronta a tutto per separare Quinn da Eric

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: STEFFY PRONTA A TUTTO! - Beautiful tornerà domani su Canale 5 ripartendo dalla rabbia di Steffy di fronte agli ultimi provvedimenti del nonno. Non solo ha rivoluto Quinn alla Forrester Creations, ma ha anche cacciato Ridge dalla villa, accogliendo al suo posto proprio la Fuller. Di fronte alla consapevolezza delle cattive intenzioni della suocera, la figlia di Ridge e Taylor si dirà pronta a tutto per fare in modo che l'assurda relazione del nonno giunga al termine il prima possibile. Per questo si scontrerà nuovamente con Wyatt, accusandolo di non avere fatto nulla per fermare la madre dai suoi nuovi intrighi. Davanti a queste nuove dure parole della moglie, nello Spencer aumenterà la preoccupazione per le sorti del suo matrimonio. E non sarà l'unico: anche Liam e Thomas si confronteranno parlando della nuova situazione degli Statt, che difficilmente potranno resistere a lungo a questa nuova mossa da parte di Quinn. Fin dove potrà arrivare la sopportazione di Steffy nei confronti del marito?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: NUOVO BACIO PER SASHA E THOMAS - Insieme alla trama principale legata all'insoddisfazione di Steffy e alle nuove manipolazioni ( o presunte tali) di Quinn Fuller, nella puntata di Beautiful di domani assisteremo ad un nuovo incontro tra Sasha e Thomas. La coppia è molto affiatata e si è già scambiata un primo bacio, frutto soprattutto dell'intervento che lo stilista ha fatto per proteggere l'amica dalle critiche di Julius. Da quel momento il rampollo Forreste e la modella hanno trascorso diverso tempo insieme, confrontandosi alla terrazza riguardo la loro vita e il loro non facile passato. Se fino ad ora si è trattato più che altro di avvenimenti non programmati, nella puntata di Beautiful di domani Sasha deciderà di raggiungere l'amico, facendogli visita nel suo splendido attico. Sarà qui che la coppia apparirà ancora molto affiatata, finendo per scambiarsi un nuovo bacio appassionato. Sarà questo l'inizio di una storia d'amore a tutti gli effetti?

