BELEN RODRIGUEZ/ Anche in cucina con un piatto di pasta conquista tutti, foto (oggi, 2 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ANCHE IN CUCINA LA SHOWGIRL CONQUISTA TUTTI, FOTO (OGGI, 2 MARZO 2017) - Belen Rodriguez rimane sempre sotto i riflettori: i fans la seguono con costanza, desiderosi di scoprire ogni dettaglio del suo nuovo amore al fianco di Andrea Iannone e della sua carriera professionale. Nonostante i numerosi impegni da mamma, fidanzata e personaggio dello spettacolo, più di una volta i followers si sono resi conto che tra le passioni dell’argentina la cucina non manca affatto. Proprio l’altro giorno la madre di Belen, Veronica Cozzani, è tornato su Instagram per condividere uno scatto di un piatto di pasta al pomodoro realizzato proprio dalla showgirl. “Qui buena! Gracias Belu!” ha commentato, scatenando l’entusiasmo dei followers: “Di cosa sono riempiti @veronicacozzani?” ha chiesto uno degli utenti, “@veronicacozzani mmmm buonaaaa!!!!!! Che fame!!!!! @belenrodriguezreal quale è la ricetta segreta della tua pasta al pomodoro????”, domandano altri. C’è anche chi si rivolge direttamente al pilota, e sottolinea: “@andreaiannone Cario mio hai proprio vinto alla lotteria”, “@andreaiannone hai una donna fantastica al tuo fianco prenditi cura di lei, fra il bravo mi raccomando un bacioneeee Bellissimiiii @belenrodriguezreal”. Anche con la cucina, Belen Rodriguez conquista tutti.

© Riproduzione Riservata.