Beautiful/ Video replica puntata 1 marzo: Quinn braccio destro e fidanzata di Eric

Beautiful, video replica puntata 1 marzo: Nelle ultime puntate di Beautiful i telespettatori hanno visto Katie e Bill pronti per divorziare. Ridge, a questo punto, chiede alla donna di firmare un accordo in cui lo Spencer promette di dare le sue azioni alla Forrester. Nel frattempo, tutti a Los Angeles hanno scoperto la relazione tra Eric e Quinn. L'uomo si è fortemente innervosito quando Ridge, Steffy, Pam e Rick hanno cercato di rimproverarlo per la sua storia d'amore con Quinn. Quest'ultima, intanto, riesce a tornare alla Forrester Creations come disegnatrice. A prendere questa decisione è stato Eric, che si è trovato contro tutti i suoi cari. Thomas e Sasha si sono sempre di più avvicinati, tanto che il figlio di Ridge l'ha difesa durante il corso di una discussione con Julius. Nel corso della puntata dell'1 marzo, Ridge confessa a Eric che secondo lui è fuori di testa. L'uomo, però, non permette loro di essere giudicato e con un tono molto acceso chiede di essere rispettato. Thomas racconta a Sasha la sua infanzia, che non è come se l'era immaginata la giovane Avant. Il figlio di Ridge è sicuro di voler far vivere suo figlio nel migliore dei modi e promette che ci sarà sempre sia per lui che per Caroline. Ma, adesso, vuole anche pensare a se stesso. Liam e Wyatt continuano a discutere su Quinn. Il secondo è convinto che la madre lascerà Los Angeles e si allontanerà da Steffy. Quinn e Pam parlano e la sorella di Stephany chiede alla Fuller di non montarsi la testa. Quinn le confesse di provare un forte sentimento per Eric. Quest'ultimo continua a dare spiegazioni ai suoi cari, che però continuano a non comprendere il suo comportamento. Eric manda via Steffy e Rick, in quanto vuole parlare solo con Ridge. Il Forrester chiede a Ridge di fare le valigie e di andare via da casa sua, in quanto Quinn si trasferirà lì. La Fuller cerca di far ragionare l'amato e gli chiede di comprendere i suoi cari. Intanto, Steffy va da Wyatt alla Spencer e gli annuncia quanto è accaduto. Eric chiede a Quinn di andare a casa sua, in quanto ha una sorpresa per lei. Ridge chiama Katie e le confessa che gli servono urgentemente le azioni di Bill della Forrester Creations. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 2 FEBBRAIO DI BEAUTIFUL

© Riproduzione Riservata.