CRISTINA NICOLINI/ L’aspirante chef andrà in finale? (Masterchef Italia 6, oggi 2 marzo 2017)

CRISTINA NICOLINI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: VINCE L'INVENTION TEST (OGGI, 2 MARZO 2017) - Carlo Cracco ha usato una metafora, per far capire a Cristina che, ad un passo dalla finale, fosse giunta l’ora di tirare fuori gli artigli e di sgomitare per ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno della cucina di Masterchef. Dicendole che era il momento di far uscire il drago che c’è in lei, lo chef stellato ha così dimostrato di confidare molto nelle potenzialità della Nicolini che, in effetti, è sempre stata una concorrente garbata e leale. E s’è presa pure molte soddisfazioni, nel corso di questa sesta edizione del cooking show, al punto tale che non è detto che non possa esserne lei la vincitrice. Nella puntata andata in onda giovedì ha fatto incetta di successi e complimenti, presentando ai giudici dei piatti ben eseguiti e ricchi di spunti molto interessanti. Per la mistery box, che aveva come tema la musica e l’opera lirica, ha realizzato le costolette alla Carmen, ispirate all’omonima opera. Una ricetta elaborata ma non impossibile che le ha fatto guadagnare un posto tra i tre migliori della prova. Margherita, però, le ha soffiato la vittoria. All’invention test Cristina ha invece dovuto preparare una ricetta che valorizzasse al meglio l’ingrediente scelto dalla Russo: il plancton, tanto raro quanto incredibilmente costoso. Si parla, addirittura, di 4 o 5mila euro al chilo. La Nicolini si è dunque rimboccata le maniche, intenzionata a rendere giustizia a un così raro ingrediente. Ha presentato ai giudici delle tagliatelle ai frutti di mare nel cui impasto c’era, appunto, il plancton. Un piatto geniale e molto interessante, per dirla con le parole dei giudici, che hanno molto apprezzato l’idea di una pasta fresca a base di polvere di plancton. Il suo piatto ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, dando la possibilità a Cristina di vincere il suo terzo invention test. Un primato da non sottovalutare. La prova successiva si è svolta all’interno del Palazzo dell’arte della Triennale di Milano. I concorrenti sono stati giudicati, stavolta, non da decine di commensali affamati, ma da due critici gastronomici di fama internazionale. Hanno dovuto cucinare assecondando delle suggestioni, ovvero delle immagini trasmesse in sala e che costringevano, ogni volta, ad aggiungere qualcosa al piatto o a cambiarlo in corso d’opera. Cristina non s’è mai fatta prendere dal panico. Padrona della situazione e degli ingredienti, ha preparato un’ottima variazione di sgombro che è piaciuta molto ai due critici. Che, non a caso, dopo aver valutato tutti i piatti, l’hanno eletta vincitrice.

CRISTINA NICOLINI, PER LEI LA CUCINA E' INNOVAZIONE E TRADIZIONE - PREGIO: Cristina Nicolini è la concorrente ideale per un cooking show del calibro di Masterchef. Sarà pur vero che l’eccessiva tranquillità possa rendere un personaggio anonimo e noioso, ma è altrettanto vero che, tenendosi fuori dalle polemiche, la romagnola c’ha solo guadagnato. A differenza di altri le interessa solo ed esclusivamente la cucina, alla quale si dedica anima e corpo dando prova di come tradizione e innovazione possano coesistere.

CRISTINA NICOLINI, SARA' LEI AD ANDARE IN FINALE? - La semifinale non sarà una passeggiata. Cristina Nicolini dovrà vedersela con Valerio, Margherita e Gloria, che hanno più volte dimostrato di sapere il fatto loro e di poter vincere la sesta edizione di Masterchef. Ma Cristina ha dalla sua un’arma in più: il self control. Basterà per portarla dritta verso l’attesissima finale, o dovrà togliersi il grembiule e tornare a casa? Lo vedremo. Di certo c'è solo che la Nicolini, nelle ultime puntate, ha positivamente impressionato i giudici, e che quello che Cracco le ha detto all'invention test è una chiara dimostrazione di quanto gradisca il suo modo di comportarsi e, soprattutto, di cucinare.

© Riproduzione Riservata.