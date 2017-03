Cristina Buccino e Colin Farrel/ È amore a Los Angeles! Ma l'ex dell'Isola dei Famosi non dimentica Ronaldo...

Cristina Buccino e Colin Farrel stanno insieme: l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi conferma e si dice "in love" - "In una zona centralissima, mi trovo di fronte Cristina Buccino, bellissima, in mini abito di renna e tacco 12. Cammina abbracciata a un bel ragazzo, viso perfetto, baffi da moschettiere, molto sexy, con un cappellino che gli copre un po’ il volto. Il suo viso mi è familiare... Cristina mi saluta di fretta, lui neanche mi guarda. Solo quando i due salgono su un’auto nera con autista, focalizzo: è Colin Farrell!": l'indiscrezione che ha come protagonista la bella Cristina Buccino è stata lanciata da Novella2000, secondo il quale la bellissima showgirl avrebbe fatto breccia proprio nel cuore nel famosissimo attore hollywoodiano. Ma poco dopo, intercettata ancora dal settimanale di Roberto Alessi, è proprio la Buccino a confermare il flirt con Farrell: "È un uomo affascinante, un vero gentiluomo... Ci siamo conosciuti a Milano..". Un vero e proprio colpo di scena che sta ormai infiammando il gossip.

Cristina Buccino e Colin Farrel, confermato il flirt tra la showgirl e l'attore hollywoodiano: le dichiarazioni dell'ex naufraga - Novella2000 ha cercato di indagare nei dettagli di questo flirt tra la Buccino e Colin Farrell, ma Cristina non ha voluto svelare di più: "Se ho passato la notte con lui? Mi stai chiedendo troppo, ora chiudo il telefono. - dichiara la showgirl, che poi conclude - Sono piena di impegni di lavoro, appena potrò lo raggiungerò a Los Angeles, sono una donna in love. Ora però devo correre dal parrucchiere, stasera ho un appuntamento importantissimo". Nell'intervista la Buccino parla anche del breve flirt con Cristiano Ronaldo: "Rivisto? No, ma ci sentiamo spesso. Ci siamo molto divertiti in estate, notti folli". Invece sul presunto flirt estivo con Stefano De Martino, poi smentito, aggiunge e conclude: "Leggendo i giornali so che Stefano è un bravo papà. Lo conosco poco, a Ibiza un amico comune ci ha presentati, Stefano si è fermato al mio tavolo a bere un bicchiere. Non c’è altro".

