Cristina Poli/ Uomini e Donne, la rivale di Gemma Galgani torna con Michele? (Trono Over)

Uomini e Donne, Cristina Poli: chi è la dama del Trono Over? La nuova "rivale" di Gemma Galgani piace al pubblico e agli opinionisti - Nelle ultime puntate del Trono Over è balzata al centro dell'attenzione una nuova dama: lei si chiama Cristina Poli, ha 53 anni ed è ormai nota come la nuova "rivale" di Gemma Galgani. Tutto nasce da una comune frequentazione delle due signore, che molto sta facendo discutere a Uomini e Donne: sia Gemma che Cristina hanno iniziato a frequentare Michele D'Ambra, anche la Poli da molto più tempo. Non si conosce molto sulla dama del Trono Over, ma da ciò che abbiamo visto in puntata Cristina è una donna molto forte che non ha timore di esprimere le proprie idee. Non ha infatti avuto peli sulla lingua nello svelare a Gemma le spiacevoli dichiarazioni fatte da Michele in sua assenza; comportamento che se ha lasciato in lacrime la Galgani, ha però ottenuto l'apprezzamento del pubblico in studio. In molti però si chiedono se la storia con Michele - che sembrava essere molto importante - sia davvero finita. Cristina Poli ha confessato di essere molto delusa dal cavaliere, trovandolo falso e bugiardo, dichiarazioni che sembrano allontanare ogni possibilità di ritorno di fiamma tra i due. Michele potrebbe infatti riavvicinarsi alla Galgani ma, anche in questo caso, il due di piche pare assicurato.

