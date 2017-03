DOPO FICTION / Rai 1, anticipazioni: quali i protagonisti del nuovo appuntamento? (oggi, 2 marzo)

DOPO FICTION, NINO FRASSICA E FLAVIO INSINNA SU RAI 1, ANTICIPAZIONI: CHI OSPITERANNO OGGI I DUE CONDUTTORI? - Torna questa sera la nuova puntata di Dopo Fiction, il programma della seconda serata di Rai 1 con Nino Frassica e Flavio Insinna: quali ospiti ci saranno e quali Fiction Rai verranno prese in esame? Il programma è nato anche da una idea del comico siciliano che, con la sua ironia nonsense regala alla trasmissione la sua impronta ben definita. Le Fiction Rai in questo ultimo periodo sono i prodotti che più coinvolgono e catturano il pubblico e, anche in termini di ascolti TV, le soddisfazioni sono decisamente numerose. Il nuovo appuntamento de Il Commissario Montalbano che ha riaperto i battenti con la nuova stagione, ha conquistato ascolti record da fare impallidire anche il Festival di Sanremo. Data questa popolarità, una trasmissione dedicata alla Fiction appariva (quasi) necessaria e così, "DopoFiction" pare essere un semplice format pubblicitario. Flavio Insinna non convince molto il telespettatore da casa e, la sua velata retorica per certi aspetti può diventare perfino fastidiosa. L'unico che si salva è proprio Nino Frassica e la sua surreale ironia. Dalle 23.30 circa, ritorneranno in pista i tre conduttori (oltre ad Insinna e Frassica troviamo anche Nathalie Guetta) con gli ospiti più noti delle serie TV attualmente in programmazione. Come scritto pocanzi, DopoFiction nasce da un'idea di Nino Frassica scritto on Nicoletta Berardi, Ermanno Labianca, Alessandro Migliaccio e con Paolo Logli, Valerio Lundini e la consulenza di Tiziana Torti. Scenografia Alessandra D’Ettore. Costumi Susanna Monicelli. Regia Roberto Croce.

