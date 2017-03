Desirèe Popper nuova tronista di Uomini e donne/ Chi è? Dal Grande Fratello 14 al Trono Classico

Desirèe Popper è la nuova tronista di Uomini e Donne: chi è la bellissima modella brasiliana? Alle spalle molte esperienze in tv come il Grande Fratello 14 - Colpo di scena a Uomini e Donne: ben due sono state le nuove troniste presentate nella registrazione di oggi 2 marzo 2017 e una di queste è un volto che il pubblico ben conosce. Si tratta di Desirèe Popper, la bellissima modella di orgine brasiliana che abbiamo imparato a conoscere verso la fine della quattordicesima edizione del Grande Fratello. In quel caso si avvicinò molto ad Alessandro Calabrese, al quale strappò più di un bacio mettendo in dubbio il rapporto con Lidia Vella. Abbiamo però rivisto Desirèe ultimamente all'Isola dei Famosi: la ragazza era infatti al televoto con Elena Morali e Giulia Calcaterra per conquistare un posto tra i naufragi che, come ben sappiamo, è stato conquistato dall'ex velina. Denise parla tre lingue (italiano, portoghese ed inglese) e si divide tra il mondo della moda e quello della recitazione. Ha infatti studiato recitazione presso la GoldenStar Academy di Roma, quindi ha preso parte a diversi spettacoli teatrali, ma l'abbiamo vista anche in alcuni spot televisivi o anche in programmi come Alta Infedeltà, in onda su Real Time.

Desirèe Popper è la nuova tronista di Uomini e Donne: riuscirà a trovare l'amore nello studio di Canale 5? - Al Grande Fratello sono bastati davvero pochi giorni per far emergere la sua personalità; in quel caso aveva dichiarato: "Ho sempre sognato di entrare nella casa del Grande Fratello, non solo per una settimana ma per arrivare fino alla fine ma, dopo aver capito cosa si prova, mi sono dovuta ricredere e ho pensato che, per fortuna, dovevo resistere solo per una settimana. Non vorrei dire che è stato traumatico ma quasi, lì dentro fai delle cose che non ti aspetti". A queste tantissime esperienze televisive e dopo la delusione per la mancata partecipazione all'Isola dei Famosi (alla quale Desirèe confessò di tenere molto e di voler partecipare per superare un limite legato al raporto con suo padre) la Popper aggiunge ora quella da tronista di Uomini e Donne. La sua bellezza è evidente e sicuramente attirerà molti corteggiatori. Riuscirà a trovare l'amore vero nello studio di Canale 5? Di sicuro sarà un trono a quattro molto movimentato.

