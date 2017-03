EMMA/ Pilar Fogliati, il personaggio seguirà il suo cuore o la ragione? (Un passo dal cielo 4, 2 marzo 2017)

EMMA, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA PILAR FOGLIATI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 2 MARZO 2017) - Nelle puntate della fiction targata Rai Uno Un passo dal cielo andate in onda la scorsa settimana, la bella Emma ha avuto un ruolo davvero cruciale. Una cosa è certa: ad averla turbata moltissimo è stata la sua salute. Pur essendosi legata a Francesco, infatti, aveva preso la decisione di lasciare le Dolomiti per andare alla ricerca di quella serenità che ormai sembrava aver perduto. Senza alcun dubbio, l'insistenza di Francesco le fa capire che tra loro c'è più di un'amicizia. L'uomo ha cercato in tutti i modi di farla desistere certo del fatto che il suo più grande desiderio era proprio quello di restare sulle montagne altoatesine. Una cosa è certa: ad aver fatto capire a Francesco l'importanza di Emma è stato proprio il coma. Nonostante ciò, la ragazza pare essere sempre più impaurita e, soprattutto, non è affatto da escludere che non voglia far soffrire anche Francesco a causa della sua malattia. Insomma, le componenti sono davvero moltissime ma c'è da scommettere che alla fine l'amore avrà la meglio su ogni genere di paura. Ovviamente, la scena chiave dei due episodi andati in onda la scorsa settimana è quella del risveglio dal coma di Emma. Proprio nel momento in cui Francesco le stava dicendo che i due avevano ancora molte cose da fare insieme e molte avventure da condividere, la ragazza ha aperto gli occhi e si è voluta accertare del fatto che Francesco fosse rimasto al suo fianco per tutto il tempo. Da questa scena, infatti, si comprende chiaramente che per Francesco ed Emma all'orizzonte c'è un futuro roseo anche se nell'immediato le cose non sembrano mettersi molto bene. Ma Emma andrà veramente via lasciando solo il bel forestale?

EMMA, COSA ACCADRA' AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA PILAR FOGLIATI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 2 MARZO 2017) - Riuscire a formulare simili ipotesi in questo momento è davvero molto difficile. I due hanno un legame molto forte ma i timori di Emma sono leciti oltre che giustificati. A questo punto, non resta altro da fare che cercare di capire se Francesco è davvero pronto a tutto pur di stare con Emma o se, invece, la lascerà andare senza neanche tentare di fermarla. Avendo imparato a conoscere Francesco nelle puntate già andate in onda, molto probabilmente non desisterà molto facilmente. Ciò che conta più di ogni altra cosa però, è l'opinione di Emma. La giovane donna si farà convincere da Francesco e, dunque, seguirà il suo cuore o, piuttosto, darà retta alla ragione e lascerà le Dolomiti? Che la storia d'amore tra i due naufraghi miseramente senza essere neanche iniziata è del tutto incredibile anche se non è da escludere che comunque Emma si allontani da Francesco e dall'Alto Adige per ritrovare se stessa e per tornare più forte e sicura dei suoi sentimenti. Tra l'altro, un simile sviluppo donerebbe alla narrazione un tocco di suspense di certo molto gradito agli autori. Per tale ragione, pare verosimile un suo allontanamento ed un ritorno in grande stile per realizzare tutti quei sogni condivisi con Francesco. A questo punto, per scoprire veramente cosa succederà tra Francesco ed Emma e, molto più in generale, per capire quali saranno le evoluzioni dei vari personaggi protagonisti di una delle fiction più seguite ed amate di Rai Uno non resta altro da fare che attendere la messa in onda della puntata di questa sera che, come da tradizione, andrà in onda giovedì 2 marzo in prime time rigorosamente su Rai Uno. Le anticipazioni in merito alle puntate sono state davvero pochissime ma guardando il promo pare proprio che Emma e Francesco dovranno fare i conti con alcune novità molto interessanti.

