EVA/ Rocio Munoz Morales, che intenzioni ha con Vincenzo? (Un passo dal cielo 4, 2 marzo 2017)

EVA, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ MORALES? (UN PASSO DAL CIELO 4, 2 MARZO 2017) - Quelle andate in onda la scorsa settimana sono state due puntate di Un passo dal cielo davvero molto importanti per lo sviluppo della narrazione. Quasi tutti i personaggi protagonisti, infatti, hanno raggiunto un vero e proprio punto di svolta che influirà in maniera piuttosto incisiva sul loro futuro percorso. Ma vediamo di scoprire qualche dettaglio in più sul conto di Eva, il personaggio interpretato dalla bellissima attrice Rocio Munoz Morales. Com'è noto, il rapporto tra Eva e Vincenzo è sempre più complesso. Quello che era partito come un semplice gioco, infatti, si sta rivelando qualcosa di molto più impegnativo oltre che pericoloso per la stabilità della coppia. Ovviamente, stiamo parlando del finto fidanzamento di Eva con il rapper Fedez. Una cosa è certa: la donna in più di una circostanza ha fatto presente di essere innamorata del suo Vincenzo ma i fatti sembrano smentirla. Senza alcun dubbio, la popolarità che le sta donando la relazione con Fedez per lei è molto importante. D'altronde Eva nella vita non ha fatto altro che cercare di apparire su qualche copertina e adesso che ne ha avuto la possibilità non ha certo intenzione di rinunciarvi. Si tratta, dunque, solo di egoismo? In linea di massima, sembrerebbe proprio di sì. Ad ogni modo, la posizione di Eva potrebbe essere giustificabile. Proprio in occasione delle ultime due puntate andate in onda la scorsa settimana Eva ha dimostrato di amare moltissimo il suo Vincenzo. Basti pensare al fatto che ha deciso di stare al suo fianco nella fase di chiusura del bed and breakfast. Insomma, Eva è a dir poco combattuta: seguire il cuore o la ragione? Per il momento, pare aver deciso di dare priorità alla carriera tanto da decidere di partire comunque nonostante i vari tentativi di Huber.

EVA, COSA ACCADRA' AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ MORALES? (UN PASSO DAL CIELO 4, 2 MARZO 2017) - Ma quali saranno i prossimi sviluppi? Riuscire a formulare qualche ipotesi a tale riguardo non è affatto una cosa facile. Eva, infatti, è un personaggio imprevedibile e non è affatto da escludere un ritorno di fiamma. C'è da scommettere, però, che Vincenzo non sarà sempre lì ad aspettarla come lo è adesso. In questo caso come potrebbe prendere Eva un simile rifiuto? Eva è una donna che ha bisogno di certezza e, molto probabilmente, ha deciso di seguire la propria carriera consapevole del fatto che Vincenzo l'avrebbe comunque a spettata e capita. Un cambio di programma, pertanto, potrebbe letteralmente destabilizzarla tanto da farle cambiare idea. Insomma, tutto è ancora possibile e non è affatto da escludere un vero e proprio dietro front. Anche le prossime puntate, quindi, saranno a dir poco cruciali soprattutto per quanto riguarda Eva. Che tra i due possa esserci un ennesimo chiarimento? Probabile. Per riuscire a far capire ad Eva quanto davvero tiene a Vincenzo è necessario che l'uomo prenda le distanze da lei e dalla loro relazione. A questo punto, però, non rimane altro da fare che attendere la messa in onda dei due episodi di Un passo dal cielo. Come da tradizione, le le due puntate di una delle fiction più seguite ed amate di Rai Uno andranno in onda questa sera, giovedì 2 marzo in prime time. Stando al promo in onda di questi giorni, pare proprio che le novità per Eva e per tutti gli altri protagonisti non mancheranno affatto. La nuova stagione di Un passo dal cielo, infatti, sta ormai volgendo al termine e molte delle vicende stanno subendo evoluzioni decisive. Nei due episodi di questa sera, dunque, si avrà la possibilità di capire con chiarezza le vere intenzioni della bella e tormentata Eva così dedita alla propria carriera.

