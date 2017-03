Elena Labate/ Chi è la compagna di Massimo Ceccherini pronta a sposarlo all’Isola dei Famosi

Elena Labate, chi è la compagna di Massimo Ceccherini? La loro storia d'amore pronta al lieto fine e proprio in.... Honduras! - Nonostante sia andato via da più di una settimana, è impossibile non considerare Massimo Ceccherini uno dei veri protagonisti di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Inconsapevolmente però, anche la sua compagna è stata un volto molto importante per il reality di Canale 5. Elena Labate, questo il nome della compagna di Ceccherini, è stata più volte chiamata in causa nel corso del programma ed è stata anche la "causa" dell'addio di Massimo all'Isola dei Famosi. Questa bellissima donna che spera di diventare presto la moglie dell'attore toscano è di Reggio Calabria ma vive da anni a Firenze, dove ha conosciuto appunto il fidanzato. Di lei e della sua vita privata non si conosce molto, se non quello che riguarda il suo presente con Ceccherini. Proprio nel corso della quinta diretta dell'Isola, che ha visto il ritorno in studio di Massimo, Elena è arrivata annunciando di essere pronta a diventare sua moglie: "Ho preso due biglietti per le Honduras, ora torniamo lì ma per sposarci" ha infatti annunciato in studio.

Elena Labate, chi è la compagna di Massimo Ceccherini? In arrivo le nozze a Cayos Cochinos? - D'altronde in più di un'occasione Massimo Ceccherini, parlando di Elena, ha spesso usato l'appellativo "moglie" per definirla, facendo credere che fossero già convolati a nozze. Quasi scherzando, l'attore aveva promesso infatti alla compagna dalle Honduras di sposarla a breve e, proprio nel corso di unrecente intervista al settimanale Chi, ha ribadito la promessa e la voglia che ciò accada: "Sposerò Elena, la mia badante di vita. Le ho messo in mano tutto me stesso. Testimone di nozze: Raz Degan, ma sarà posizionato vicino al cesso. Lui lì sta benissimo. Mi aspetto le sue scuse e amici come prima". Che i due innamorati decidano davvero di tornare a Cayos Cochinos per giurarsi amore eterno e unirsi in matrimonio? Un colpo di scena che sarebbe sicuramente molto gradito dal pubblico e che realizzerebbe il desiderio della bella Elena Labate e, sicuramente, anche dell'attore toscano che ha sempre palesato il suo grande amore per la compagna.

