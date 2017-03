GIANLUCA GRIGNANI/ Notte brava a Milano, stanza d’albergo distrutta: cosa c'è dietro? (oggi, 2 marzo)

GIANLUCA GRIGANI, NOTTE BRAVA A MILANO E STANZA D’ALBERGO DISTRUTTA? (OGGI, 2 MARZO) - Gianluca Grignani avrebbe distrutto la propria stanza d’albergo proprio come facevano le rockstar d’altri tempi: è quanto sostiene Alberto Dandolo nella sua rubrica “Ah Saperlo” sul settimanale Oggi. Il fattaccio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi durante la settimana della moda: il cantautore 44enne avrebbe vissuto l’ennesima notte brava e il risultato sarebbe stato una stanza d’albergo messa a soqquadro: “Si dice che in uno stato di agitazione abbia distrutto la stanza di un noto hotel milanese che lo ospitava. Con lui pare ci fosse anche un caro amico. Cosa c’è dietro la bravata? Ah, saperlo”. Il cantante era stato ricoverato per un’intossicazione da alcool solo l’anno scorso, poco prima che uscisse il suono disco. Grignani era stato soccorso vicino alla sua abitazione a San Colombano al Lambro nel Lodigiano per intossicazione etilica: i paramedici del 118 erano arrivati dopo la chiamata fatta da alcuni familiari del musicista e l’avevano trovato in forte stato di eccitazione, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri. Il cantante c’è ricascato?

