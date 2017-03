GIUSTIZIA PRIVATA/ Su Rete 4 il film con Gerard Butler, Jamie Foxx (oggi, 2 marzo 2017)

GIUSTIZIA PRIVATA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 MARZO 2017: IL CAST - Giustizia Privata, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 2 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere thriller e poliziesca che è stata diretta da F. Gary Gray nel 2009 ed è stata prodotta negli Stati Uniti d'America. Gli attori principali presenti nel cast sono Gerard Butler, Jamie Foxx, Bruce McGill e Colm Meaney. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GIUSTIZIA PRIVATA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 MARZO 2017: LA TRAMA - Clyde Shelton è un bravissimo ingegnere, Un giorno, l'uomo decide di abbandonare il suo lavoro, perchè lo tiene molto lontano dalla sua famiglia. L'esistenza di Clyde sembra scorrere tranquilla ma un episodio però, sconvolgerà per sempre la sua vita. Una mattina infatti degli uomini entrano nella casa di Shelton ed uccidono la moglie e la figlia. Dopo un poco di tempo, i delinquenti vengono arrestati. Il procuratore Nick Rice li fa però liberare dopo soli tre anni di prigionia, l'autore materiale dell'uccisione della bambina e della compagna di Shelton, che si chiama Clarence Darby. Clyde è sconvolto per questa decisione e crede che il procuratore sia stato corrotto da Darby. Nick invece non ha nessun legame con Clarence. Trascorrono ben dieci anni e Shelton ha deciso di vendicarsi di tutti quelli che lo hanno fatto soffrire, compreso il procuratore Rice. L'ingegnere allora rapisce Darby. L'uomo viene portato in una delle abitazioni di Clyde. Shelton quindi inietta un veleno nel corpo di Clarence, che resta paralizzato. Clyde tortura Darby in maniera disumana e, dopo che l'assassino di sua moglie e sua figlia ha provato tutto il dolore possibile, lo ammazza e taglia il cadavere a pezzi. La polizia sospetta che Shelton sia stato l'autore materiale del terribile omicidio di Clarence, quindi arresta l'uomo. Durante la prigionia, Clyde fa ritrovare alla polizia il corpo dell'avvocato di Darby. Ad un certo punto, Shelton, mentre si trova in isolamento, comunica a Nick che il sistema di giustizia americano non funziona bene e che lui ha intenzione di farsi giustizia da sè per la sua famiglia. Mentre Clyde è in carcere, parecchi uomini, legati a Rice, muoiono improvvisamente, sempre per colpa di Shelton. L'obiettivo dell'ingegnere è dunque quello di compiere degli atti di criminalità molto gravi nella città di Filadelfia, per dimostrare che la giustizia nel posto non è efficace. Filadelfia è quindi ogni giorno devastata da numerosi atti terroristici, in cui muoiono parecchie persone. Rice scopre alla fine che questi atti vengono compiuti da Clyde, che riesce ogni volta ad uscire dalla prigione, grazie ad un passaggio segreto. Alla fine Shelton muore, a causa di una bomba, che esplode e che è stata collocata appositamente sotto alla sua cella. Finalmente nella città di Filadelfia ritorna la quiete. Nick Rice capisce che il suo lavoro non è più importante della sua famiglia e, allora, rinvia i suoi impegni per partecipare ad un concerto di violoncello di sua figlia.

