GLORIA ENRICO / Tante difficoltà ma si salva in extremis (MasterChef Italia 6, oggi giovedì 2 marzo 2017)

GLORIA ENRICO, POLEMICA PER L’ESITO DELLA MISTERY (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI GIOVEDÌ 2 MARZO 2017) – Appuntamento da non perdere questa sera su Sky Uno con la semifinale del talent MasterChef Italia 6 che, come sempre, vedrà in studio con il ruolo di imparziali giudici quattro nomi eccellenti della cucina italiana e non solo come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Tra i concorrenti che si contenderanno l’accesso alla finalissima c’è anche la provetta cuoca Gloria Enrico. In attesa di rivederla all’opera ricordiamo come si è comportata nel precedente appuntamento. Nell’ultima puntata è apparsa un po’ sottotono. Nella mistery box ha dovuto preparare un’elaborata anguilla in ginocchioni, un piatto liberamente ispirato all’opera della Turandot. Il tema della prova era, appunto, la lirica, da intendersi come musa dei cuochi amatoriali. Il piatto che Gloria ha preparato era impeccabile e molto gustoso, al punto tale da essere uno dei tre migliori. Quando è stato annunciato il vincitore, ovvero Margherita, il suo volto s’è fatto subito scuro. La Enrico era convinta di avere la vittoria in tasca, e proprio non è riuscita a mandar giù il fatto che il piatto di un’altra sia stato preferito al suo. Lo dimostra il fatto che, in un confessionale, abbia sminuito il trionfo della Russo facendo notare che lei era stata in grado di trattare con professionalità degli ingredienti nobili, mentre a Margherita era toccata in sorte una ricetta più grezza e meno complicata, il filetto alla Rossini.

GLORIA ENRICO, SALVA IN EXTREMIS (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI GIOVEDÌ 2 MARZO 2017) – Nella prova successiva, l’invention, i concorrenti hanno dovuto preparare dei piatti che avessero come ingrediente principale il plancton, caratterizzato da un sapore molto intenso. Nonostante fosse contenta del risultato finale, e convinta, ancora una volta, di avere la vittoria in pugno, Gloria ha fatto un vero e proprio disastro. Ha presentato ai quattro giudici dei maccheroni al plancton con ragù di mare, che sono stati molto criticati, in egual misura, da Barbieri, Cracco, Cannavacciuolo e Bastianich perché, in mezzo a tutta quella roba, il gusto del plancton era passato in secondo piano al punto tale da non sentirsi affatto. Ha rischiato di uscire ma, alla fine, è rimasta nella cucina di Masterchef. Per la prova in esterna è partita alla volta del Palazzo dell’arte della Triennale di Milano in compagnia di Cristina, Valerio e Margherita, con l’obiettivo di stuzzicare il palato di due famosissimi critici gastronomici. Gloria ha dovuto preparare cinque variazioni di carne chianina seguendo, peraltro, tre suggestioni scelte dai due giudici per complicare ulteriormente la prova. La Enrico ha optato per un impiattamento ludico che ha positivamente stupito i critici, ma il fatto che avesse optato per due preparazioni crude su cinque non l’ha messa in buona luce. È stata brava ma ha giocato facile, hanno detto i giudici, levandole, così, ancora una volta, la vittoria. Gloria ha dunque dovuto affrontare l’ennesimo pressure test, e dire che abbia dovuto sudare sette camicie per superarlo sarebbe alquanto riduttivo. Prima ha dovuto preparare quattro lunch box, una per giudice, in base alle richieste da loro avanzate. Poi, non essendosi ancora salvata, ha dovuto duellare con la sua acerrima nemica Loredana. È stata una sfida scoppiettante e con diversi colpi di scena, visto che la giuria aveva ideato una prova senza esclusione di colpi. Le due concorrenti dovevano scegliere tra venti ingredienti avendo a disposizione dieci mosse: ad ogni turno potevano aggiungere un ingrediente alla spesa o togliere quello che l’avversaria aveva appena messo nel carrello. Gloria ha ovviamente giocato molto d’astuzia. E la sua strategia, alla fine, malgrado il piatto preparato non fosse un granché, è risultata vincente.

