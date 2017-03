Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele/ Le rivelazioni inedite sul loro rapporto di coppia

Giorgia Gabriele e Gianluca Vacchi, com'è la vita oltre ai balletti social? Le rivelazioni inedite della stilista - La scorsa estate hanno fatto milioni di visualizzazioni i loro balletti, ma ultimamente le movenze di Giorgia Gabriele e Gianluca Vacchi sul web scarseggiano. Il motivo? Non è il periodo giusto, almeno da quanto la stilista svela nel corso di un'intervista al Corriere della Sera: “È solo una questione di stagione: l’estate è più tempo di divertimento e di spensieratezza. - svela la Gabriele, che ancora racconta - Finito il periodo estivo e delle vacanze, si torna a fare i conti con gli impegni lavorativi che, nonostante quello che possa pensare la gente, ci sono. Poi certo, Gianluca è un grande comunicatore e riesce a comunicare dalle cose più serie a quelle più frivole con delle foto. E la gente ama la sua ironia: è inarrestabile”. Gianluca e Giorgia sono inseparabili e ormai una coppia amatissima dal web: la loro popolarità, si può dire, è scoppiata proprio grazie ai simpatici video che in poche ore sono diventati virali sul web.

Giorgia Gabriele e Gianluca Vacchi, non solo balletti social: "Siamo una coppia molto semplice" - Ma al di là dei social e dei balletti, com'è davvero Giorgia Gabriele? Al Corriere della Sera, lei si descrive con queste parole: “Sono una ragazza molto semplice e, nonostante quello che può apparire dai social, lo è anche Gianluca. Siamo una coppia semplice”. Ma com'è invece il rapporto con Gianluca Vacchi? La Gabriele svela: "Stiamo bene in casa, a cenare con gli amici ma anche fuori a un party più mondano. Anche Gianluca, che tutti vedono come un viveur dalla vita di lussi, è una persona semplicissima, non beve, non fuma. Certo, è uno spirito libero e adora divertirsi in modo sano ma in modo giocoso”. Giorgia Gabriele non è soltanto la compagna di Gianluca Vacchi o la protagonista di balletti virali sul web, proprio ultimamente alla Milano Fashion Week ha presentato la collezione del suo brand Wandering, riscuotendo un grandissimo successo.

