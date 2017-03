Giuseppe Giofrè/ Amici 2017, svelato il suo fidanzato: ecco di chi si tratta

Giuseppe Giofrè, il ballerino di Amici è fidanzato: il fortunato è un altro danzatore di nome Angelo - È tornato ad Amici come ballerino professionista dopo aver calcato palchi importanti e af fianco di sta internazionali, ed è con questo ritorno che si è scatenato il gossip su Giuseppe Giofrè. Dopo aver trionfato nella categoria danza nel corso dell’11esima edizione di Amici Di Maria De Filippi, Giuseppe è tornato sul palco che l'ha reso noto conquistando con la sua bellezza tutto il pubblico femminile, che si è spesso chiesto se avesse qualcuno di importante nel suo cuore. Dopo le molte indiscrezioni degli ultimi tempi, sembra ormai appurato che il ballerino sia davvero innamorato ma di un ragazzo. Giuseppe Giofrè sembra aver trovato la serenità dal punto di vista sentimentale accanto a un altro affascinante ballerino, Angelo Recchia. Sono alcuni scatti postati su Instagram Story a far sospettare che tra i due danzatori ci sia realmente del tenero e anche da un bel pò. Come ci svela IsaeChia, sul profilo di Angelo sono molte le foto con Giuseppe Giofrè in atteggiamenti affettuosi: abbracci, baci, sguardi complici ma, soprattutto, frasi inequivocabili. "Dormi amore dormi" si legge sotto ad uno scatto che li vede stesi uno accanto all'altro, e ancora "Amore mio" è il commento di Giuseppe ad una foto di Angelo. Non sembrano insomma esserci più dubbi a rigurado, il mistero è infatti svelato: Angelo e Giuseppe stanno insieme.

