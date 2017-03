Giusy Ferreri è incinta/ Al terzo mese: "L'ho scoperto due settimane prima di andare a Sanremo"

Giusy Ferreri è incinta, la cantante è al terzo mesi di gravidanza e svela, in conferenza stampa, di averlo saputo prima del Festival di Sanremo - "Sono al terzo mese. So che il primo trimestre è un periodo delicato e credo di averlo sentito sul palco di Sanremo: avevo il fiato corto e palpitazioni fuori controllo, temevo anche nausee": è con queste parole che Giusy Ferreri, poche settimane dopo il Festival di Sanremo, annuncia di essere in dolce attesa. La nota cantante lo ha dichiarato presentando alla stampa, come svela TvBlog, il nuovo album "Girotondo" che esce venerdì 3 marzo. Una dolce scoperta, quella della gravidanza, che la Ferreri avrebbe fatto proprio a ridosso della partecipazione a Sanremo: "L'ho scoperto due settimane prima di andare a Sanremo: ho detto, bene! Quando nascerà sarà un cambiamento, ma se il destino ha voluto che una vita nascesse in me, questa si dovrà adeguare alla mia esistenza un po' zingaresca. A me sarebbe piaciuto già vivere così da piccola, girando, e un po' l'ho fatto con i miei genitori che si sono spostati tanti. Ma, certo, il mio sarà un viaggio più divertente, perché è un viaggio artistico". Giusy è fidanzata da 9 anni con Andrea, i due sono innamoratissimi e presto diventeranno genitori. Proprio per questo, la cantante ha annunciato che le date di Roma (4 aprile) e Milano (12 aprile) verranno probabilmente posticipate, mentre gli incontri con i fan non saranno annullati.

