HIDDEN SINGER/ J-Ax ospite della seconda puntata: anticipazioni (oggi, 2 marzo 2017)

HIDDEN SINGER, J-AX PROTAGONISTA DELLA SECONDA PUNTATA: GLI ASCOLTI DEL DEBUTTO (OGGI, 2 MARZO 2017) - Torna Hidden Singer sul piccolo schermo del Nove: la festa del canale, ricca di musica, giochi e un ospite d’eccezione, darà il via al secondo appuntamento stasera, giovedì 2 marzo 2017. I dati d’esordio della scorsa settimana non sono stati proprio del tutto entusiastici: Hidden Singer, infatti, ha portato a casa uno share pari al 0.9% con 242mila spettatori al seguito per quanto riguarda il Nove e ha toccato l’1.1% di share con 300mila persone con gli occhi incollati allo schermo su Real Time, dove veniva trasmesso in contemporanea. Si tratta di una novità, ed è dunque prestissimo per urlare alla disfatta: la seconda puntata vede inoltre al centro un talento molto atteso, che nell’ultimo periodo ha saputo ritagliarsi un nuovo slancio, specie accanto al collega Fedez. Stiamo parlando di J-Ax, che lo scorso 20 gennaio 2017 è tornato sulle scene con il nuovo album Comunisti col Rolex e che più tardi metterà alla prova il pubblico di Hidden Singer per capire chi è in grado di riconoscere dal fianco di diversi imitatori. Al fianco di J-Ax non mancheranno alcuni amici, altrimenti che festa sarebbe? In particolare, faranno capolino Paolo Jannacci, Marco Travaglio e anche il fratello Grido.

HIDDEN SINGER, J-AX PROTAGONISTA DELLA SECONDA PUNTATA: L’INDOVINELLO DAI SOCIAL (OGGI, 2 MARZO 2017) - Dal mondo dei social arriva un invito davvero molto particolare in attesa della nuova puntata di Hidden Singer Italia in programma sul Nove: l’ospite d’eccezione sarà J-Ax - in procinto di partire con il nuovo Tour al fianco di J-Ax - e sulla pagina Twitter ufficiale della rete è stata lanciata una sfida bella e buona. “Forza, dimostrate di essere veri fan: completate la frase! si legge nel commento, a cui è accompagnato un post con tre opzioni diverse che dovrebbe completare il testo “Loro mi dicevano”. Si può scegliere “di lavorare sodo”, “di andare sempre a scuola” o “di stare zitto e buono”. Si tratta del pezzo “Domani smetto”, uno dei più conosciuti di J-Ax e title track dell’omonimo album degli Articolo 31. Gli appassionati non ci avranno messo molto ad andare dritti verso la terza opzione proposta. Anche stasera il pubblico se la caverà tanto bene a Hidden Singer?

