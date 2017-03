IL BELLO DELLE DONNE 5, CI SARÀ UNA QUINTA STAGIONE? POCHE SPERANZE DOPO GLI ASCOLTI FLOP - Termina oggi la quarta stagione de Il Bello delle Donne 4, Alcuni anni dopo con l’ottava e ultima puntata in onda stasera, giovedì 2 marzo 2017, alle 21.10. Quello che ora si chiedono i fans e se ci sarà Il bello delle donne 5. Il seguito della fortunata fiction di qualche anno fa ambientata in salone di bellezza si è spostata da Orvieto a Roma, dove ha ospitato nuove storie e nuovi personaggi che si sono mescolati ai volti noti della serie. L’operazione amarcord è stata però un flop sul fronte degli ascolti e i numeri decisamente bassi delle otto puntate sommati allo spostamento dal venerdì al mercoledì, con tanto di ultima puntata trasmessa in fretta e furia nella stessa settimana della penultima, non fanno ben sperare per l’ipotesi che ci sia un seguito. Tutti gli indizi lasciano infatti intendere che Canale 5 non intenda riprovare l’esperimento e quindi che che non verrà ordinata una nuova stagione della fiction. Il debutto de Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo aveva incollato davanti al televisore 3,1 milioni di telespettatori, per uno share del 12.3%. Un risultato tutto sommato in linea con le altre fiction della rete ma già dalla seconda puntata i numeri hanno iniziato a precipitare:dall’11,9% della seconda puntata si è infine giunti all’8.6% della penultima puntata andata in onda ieri sulla rete ammiraglia Mediaset.

