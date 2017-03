IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Hernando prende provvedimenti contro Elias

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: HERNANDO PRENDE PROVVEDIMENTI! - La programmazione de Il Segreto questa settimana doveva essere soggetta da un'importante variazione. La puntata serale, che negli ultimi mesi era stata collocata stabilmente di domenica, era prevista per domani, venerdì, prendendo il posto di Amore pensaci tu ma non sarà così. Chi sperava in due appuntamenti con la telenovela spagnola, rimarrà deluso e così per assistere all' Hernando furioso e geloso di Elias dovremo attendere un po' più del previsto. Il signor Dos Casas ha già messo in guardia il chimico che, nonostante tali parole, continuerà a flirtare con Camila, davanti agli occhi del padrone di casa. Convinto che le intenzioni del suo dipendente non siano affatto onorevoli, Hernando deciderà di allontanare Elias, proibendogli di recarsi a Los Manantiales e cenare in compagnia di Camila e Beatriz. Ma siamo davvero certi che il principale antagonista di Hernando si farà da parte?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: DONNA FRANCISCA DENUNCIA RAIMUNDO - I telespettatori de Il Segreto sono pronti per le puntate del fine settimana. Le occasioni quindi non mancheranno per seguire il progetto di Raimundo ovvero organizzare una manifestazione in occasione della visita del Governatore a Puente Viejo. Il padre di Emilia sarà totalmente incurante del pericolo che andrà correndo e Matias sarà dalla sua parte, preparandosi ad avere un ruolo attivo durante tale manifestazione (anche senza l'approvazione dei suoi genitori). Quando però tutto sarà pronto per questa protesta, Onesimo si presenterà da Ulloa, annunciandogli che è stata sporta una denuncia nei suoi confronti. A farlo, con grande sorpresa di Raimundo, è stata niente meno che Francisca! Per questo, l'ex locandiere si recherà come una furia alla villa per capire le reali intenzioni della sua storica fidanzata. Ma la Montenegro avrà il coraggio di spiegargli di essersi comportata in questo modo solo per proteggerlo?

