IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: l'epidemia di morbillo cambia tutto tra Camila e Hernando

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL MORBILLO CAMBIA TUTTO! - Hernando e Camila Dos Casas continueranno ad essere gli indiscussi protagonisti delle puntate spagnole de Il Segreto, durante le quali il loro amore riuscirà finalmente a sbocciare. In realtà sarà una tragedia a segnare il momento del cambiamento per questa coppia, che per la prima volta si renderà conto della forza del loro amore. Proprio quando Camila sarà pronta a lasciare Puente Viejo in compagnia di Elias e Beatriz, verrà colpita dalla terribile epidemia di morbillo, lottando per qualche giorno tra la vita e la morte. Al suo fianco ci sarà costantemente Hernando che, incurante del contagio, non lascerà per un solo istante la moglie, bagnandole la fronte e per la prima volta dichiarandole i suoi sentimenti. Poco dopo, però, le cose si invertiranno: quando Camila si sentirà meglio, sarà Hernando ad ammalarsi, trovando una moglie premurosa al suo fianco: sarà in tale circostanza che si ripeterà quanto accaduto molti anni fa con Pepa e Tristan. Vi ricordate il bagno nel ghiaccio da parte dell'ex soldato? Lo stesso avverrà con Hernando, in una scena davvero indimenticabile.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: HERNANDO GELOSO DI ELIAS - Sarà sempre più difficile per Hernando nascondere i suoi sentimenti per Camila, la donna che ha sposato senza conoscere. Nella puntata de Il Segreto di domani, infatti, Dos Casas noterà una certa complicità tra Camila e Elias, faticando a reprimere la sua gelosia per quanto visto con i suoi stessi occhi. Approfittando di un momento di assenza della moglie, preferirà quindi mettere le cose in chiaro con il chimico da lui assunto, dicendo che dovrà restare lontano da Camila se non vorrà perdere il suo posto di lavoro. Elias cercherà di sminuire quanto da lui visto, ma l'impressione che Hernando non si sia sbagliato non mancherà. Per quanto riguarda la signora Dos Casas, da parte sua non ci sarà nessun interesse verso l'amico: al contrario, la donna cercherà in tutti i modi possibili di far funzionare il suo matrimonio con Hernando, non comprendendo le ragioni della freddezza del marito.

