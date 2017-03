IL VELO DIPINTO/ Su Iris il film con Edward Norton e Toby Jones (oggi, 2 marzo 2017)

IL VELO DIPINTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 2 MARZO 2017: IL CAST - Il velo dipinto, il film in onda su Iris oggi, giovedì 2 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatica che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America e in Cina Popolare nel 2006. Gli attori che fanno parte del cast sono Edward Norton, Toby Jones, Naomi Watts, Diana Rigg e Liev Schreiber. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL VELO DIPINTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 2 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata nella città di Londra, nel primo dopoguerra mondiale. Kitty è una giovane donna, molto affascinante, tra i suoi corteggiatori ha anche un medico, che fa il batteriologo. Il dottore si chiama Walter Fane, costui è perdutamente innamorato di Kitty e un giorno chiede alla giovane di diventare sua moglie. La donna accetta la proposta del dottore, solamente per il desiderio di poter essere finalmente libera dalle pressioni del suo nucleo familiare. Kitty infatti non è innamorata di Walter. Dopo il matrimonio, Fane si trasferisce con la giovane moglie a Shanghai. In Cina, i rapporti tra i due neo sposi iniziano a vacillare. Walter pensa sempre al lavoro, mentre Kitty è sempre annoiata e considera il marito un uomo poco attraente. Poco dopo la donna si innamora di un viceconsole di nome Charlie e i due incominciano una relazione clandestina. Il dottor Fane scopre la verità e propone alla moglie il divorzio. Kitty dunque va da Charlie e gli comunica che sta per divorziare, ma l'uomo le dice che non ha nessuna intenzione di sposarla. Kitty quindi resta con il marito e parte con lui in un paesino, dove è scoppiato il colera. I rapporti tra i due coniugi sono sempre più tesi, il medico non considera per niente la moglie e si dedica al lavoro, allo scopo di scoprire come si è scatenata l'epidemia di colera. Kitty ad un certo punto va a lavorare in un orfanotrofio, che è gestito da alcune suore di nazionalità francese. Grazie alla sua nuova occupazione, la donna matura. Inoltre viene a sapere dalle religiose che il marito è un uomo eccezionale e che per il suo difficile lavoro, viene considerato da tutti come un eroe. Kitty allora riconosce i suoi errori e prova ad avvicinarsi al suo sposo, che è sempre più freddo e distante. Una sera però i due finiscono a letto insieme e Kitty poco dopo aspetta un bambino. Tutto sembra andare per il meglio e Kitty e Walter sono finalmente felici insieme. Purtroppo però, improvvisamente, il dottor Fane si ammala di colera, il medico non può salvarsi e prima di morire, chiede a Kitty perdono, per il periodo in cui l'ha trattata con freddezza, la donna, gli risponde che lui è stato sempre un uomo perfetto e che lei lo ama profondamente. Kitty, rimane vedova e poco dopo partorisce suo figlio, che chiamerà Walter junior. I due ritornano quindi a Londra. Nella città un giorno Kitty incontra Charlie, che sembra voler riallacciare i rapporti, ma la donna lo ha ormai dimenticato e lo saluta per sempre.

© Riproduzione Riservata.