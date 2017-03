ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: Raz Degan conquista punti simpatia, Paola Barale vola in Honduras? (2 marzo)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: PAOLA BARALE IN HONDURAS DA RAZ DEGAN? - L'Isola dei Famosi 2017 sta lentamente creando delle dinamiche interessanti. L'ultima puntata per esempio, grazie ad una non indifferente dose di trash mixata a delle "sorprese" frullate con alcune lacrime, ha regalato al programma alcuni punti simpatia che hanno permesso al reality show più avventuroso della televisione italiana di conquistare una spolverata di ascolti in più. Tra Massimo Ceccherini in studio, Moreno sotto accusa e Raz Degan ancora "innamorato" della "sua" Paola Barale, abbiamo assistito ad un programma che, per decollare veramente devo incentrare il tutto sulla "polemica" spicciola e le sorprese in stile "Carramba". Tornando all'Isola delle Terre, Simone Susinna in nomination pare non essersi sconvolto più di tanto: "Accetto la loro nomination è solo un gioco. Vince una sola persona. Questa volta è capitato a me", ha confidato il modello di Dolce e Gabbana. Imma Battaglia, arrivata in Honduras per fare una sorpresa speciale all'amica Eva Grimaldi, dovrà stare una settimana intera con Raz Degan, ma sembra decisamente bendisposta: “A me Raz incuriosisce molto" afferma. Di seguito ha espresso il suo pensiero anche sugli altri concorrenti: "In questa situazione una che arriva con una energia forte come la mia, aiuta tutti". L'amica Eva Grimaldi è gioiosa come non mai per il suo arrivo e confidandosi con lei afferma: "Mi hai dato una carica…”. Come si evolveranno le nuove dinamiche? Raz Degan finalmente leader ed immune dalle nomination, vivrà sicuramente in maniera più serena una Isola che l’ha già proclamato il vincitore assoluto. Paola Barale andrà in Honduras per fargli una bella sorpresa? Durante la diretta di martedì sera, Alessia Marcuzzi le ha fatto la bizzarra proposta e lei, con un po’ di tentennamenti ha lasciato aperta questa possibilità. (Valentina Gambino)

© Riproduzione Riservata.