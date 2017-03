Il Segreto/ Video replica puntata 1 marzo: Camila ed Elias sempre più amici

Il Segreto, video replica puntata 1 marzo: Mercoledì 1 marzo è andata in onda una nuova puntata de Il Segreto, la soap opera spagnola di Canale 5. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto come il rapporto tra Camila ed Hernando sia ricco di incomprensioni. La donna, insieme ad Elias e Beatriz, ha deciso di trascorrere una giornata a La Puebla. Ha voluto anche invitare Hernando, trovando però le resistenze del marito, che ancora non riesce a lasciarsi andare completamente con la ragazza sposata per procura. Intanto Raimundo è stato tra virgolette beccato da Alfonso ed Emilia. Il vecchio Ulloa continua ad essere in stretto contatto con gli anarchici, e la stessa presenza di Rafaela è la testimonianza diretta di come, anche a Puente Viejo, qualcosa di importante stia bollendo in pentola. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto Raimundo coinvolgere, con le sue idee anti-governative, anche il giovane Matias. Proprio questo ha spaventato Alfonso ed Emilia, che sono i genitori adottivi del ragazzo, ormai ex fidanzato di Prado. Perché diciamo ex? È evidente, in questi giorni, il forte interesse che Rafaela prova nei confronti di Matias, interesse clamorosamente ricambiato da parte del giovane, che continua ad essere particolarmente attratto dalla new entry di queste settimane. Il problema è che anche Ramiro è innamorato dell'affascinante Rafaela, la quale continua a sfuggire al più piccolo dei fratelli Castaneda. Un comportamento che ha destato profondi sospetti in Ramiro, il quale crede che il comportamento così surreale adottato da Rafaela sia da ricondurre ad un probabile monito lanciato da sua madre Rosario alla stessa Rafaela. In realtà Rosario si è comportata correttamente nei confronti di Ramiro. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DELL'1 MARZO DE IL SEGRETO.

