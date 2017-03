Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo / Anticipazioni ultima puntata: Claudia è una ladra? (2 marzo 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA, GUAI PER LAURA? - Ultimo appuntamento con Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo: con questa doppietta settimanale oggi - giovedì 2 marzo 2017 - si conclude su Canale 5 la fiction Ares riportata in scena dopo anni di assenza dal piccolo schermo. Al centro della serata ci sarà innanzitutto il personaggio di Laura, interpretato da Claudia Cardinale: la donna è una grande amica, nonché collega, di Luca Manfridi, il coiffeur del salone di bellezza. Una persona dolce e disponibile: dopo la morte di sua figlia Yvonne si è presa cura e ha cresciuto la nipote Claudia, diventata ormai una giovane e bella ragazza. Il pubblico di Canale 5 l’ha incontrata in contesti sereni, carichi di opportunità, novità e lontani dalle difficoltà: ma più tardi, in prime time, sarà totalmente diverso. Una nuova sfida sembra essere all’orizzonte per Laura e al centro potrebbe essere proprio la nipote, Claudia: cosa sta succedendo?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA, CLAUDIA HA RUBATO? - Non sarà un risveglio semplice per tutti i lavorati de Il bello delle donne: durante l’ultima puntata della serie in programma oggi, infatti, manicure, coiffeur, parrucchieri scopriranno che l’incasso del negozio sembra essere scomparso. Probabile che qualcuno l’abbia rubato, ma chi è il responsabile di tale furto? Sembra che gli occhi saranno puntati su Claudia, la giovane nipote di Laura interpretata da Selene Caramazza. Claudia è molto innamorato di Omar, un giovane ragazzo musulmano che però nasconde una terribile verità: in realtà lui è vicino al mondo del terrorismo. È una sorta di reclutatore di nuove leve e sta cercando anche di convincere Claudia a portare avanti la causa della guerra santa contro il mondo occidentale. È questo che ha spinto la ragazza a rubare dal negozio dove lavora la zia? Hanno bisogno di fondi? E come reagirà Laura di fronte alla notizia? Di nuovo aria di guai, insomma, a Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: L'ANALISI - non è stata un grande successo, almeno in termini di ascolti: la fiction non ha portato a casa numeri eccellenti, ma di certo non si può non renderle il merito di aver portato in scena temi e situazioni molto attuali. Basti pensare ai personaggi omosessuali che sono stati presentati - dallo stesso Luca a Bruno - o anche all scelta coraggiosa di Giancarlo, che da uomo è diventato donna; fino ad approdare alla serata di ieri, con la lotta contro la discriminazione. Oggi, giovedì 2 marzo 2017, al centro ci sarà il terrorismo, con la figura di Omar, un reclutatore di terroristi appunto. La pagina Instagram di Ares ha condiviso uno scatto in cui si vede chiaramente il volto di Claudia mentre la mano di un giovane lo sfiora. Si tratta proprio di Omar? In quel caso, il commento aggiunto - “Quando l’amore vince su ogni altra causa!” - lascerebbe sperare in un lieto fine. Andrà davvero così?

© Riproduzione Riservata.