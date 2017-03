J-Ax/ Si racconta ai suoi fan su Canale Nove (Hidden Singer, 23 febbraio 2017)

J-AX, IL RAPPER OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE (HIDDEN SINGER, 2 MARZO 2017) - Sarà J-Ax l'ospite di Hidden Singer su Canale Nove durante la puntata di questa sera, giovedì 2 marzo. Questo simpatico programma è alla sua primissima edizione, condotto da Federico Russo si rifà al format sudcoreano, già in voga negli Stati Uniti. Nella prima puntata del 23 febbraio l'ospite è stato Gigi D'alessio, che passa il testimone al carismatico rapper milanese Alessandro Aleotti, in arte J-Ax. Il pubblico composto dai suoi fan andrà certamente in visibilio, dal momento che J-Ax è da qualche anno ritornato sulla cresta dell'onda grazie anche alla collaborazione artistica con Fedez, giovane collega.

J-AX, IL RAPPER OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE: FEDEZ E LE POLEMICHE (HIDDEN SINGER, 2 MARZO 2017) - Ultimamente il duo è stato sui giornali a seguito del commento del senatore Carlo Giovanardi in merito al loro lavoro. Scagliandosi contro Fedex e J-Ax, ha condannato i loro testi in quanto inneggiano alla liberalizzazione della cannabis e sottolineando quanto siano per i ragazzi dei cattivi maestri. Ma chiaramente si deve saper discernere tra un messaggio negativo ed un testo irriverente, difatti le canzoni del duo non sono mai state un manifesto politico, sottolinea un'altra campana. Un'altra bagarre ha visto J-Ax e Fedez come protagonisti. I due infatti hanno chiesto un risarcimento danni ai gestori del Sio Cafè, un noto locale milanese. L'oggetto della disputa è un fotomontaggio pubblicato sul profilo Facebook del locale, che a quanto pare non è stato preso come uno scherzo qual era. Il contenuto del fotomontaggio è stato infatti definito altamente lesivo dell’immagine e del nome dei due dai rispettivi legali. Ma al di là di tutto, i due vanno forte. Il loro tour 2017 partirà a marzo da Torino, per girare poi in tutta Italia, da palasport a palasport.

J-AX, IL RAPPER OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE: COSA ACCADRA' QUESTA SERA?(HIDDEN SINGER, 2 MARZO 2017) - A Hidden Singer ne vedremo sicuramente delle belle: tra aneddoti relativi alla carriera di J-Ax, esibizioni e interviste irriverenti fatte di ricordi e risate, si intervalleranno nella puntata delle sorprese particolari, fatte di video, ospitate a inaspettate e regali da parte dei fans. Durante i quattro round del gioco, il pubblico di fans dovrà riconoscere la voce di J-Ax tra quella di cinque imitatori. Dopo svariate eliminazioni portate avanti tramite televoto, il pubblico azionerà il suo telecomando e decreterà se il beniamino che si cela dietro l'ultimissima porta sarà davvero il loro J-Ax, oppure un capace imitatore. Di certo Alessandro Aleotti sarà in grado di tenere testa alle sue cover band, dal momento che la sua particolare voce è ormai sulla scena da oltre vent'anni.

J-AX, IL RAPPER OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE: L'INIZIO DEL SUCCESSO (HIDDEN SINGER, 2 MARZO 2017) - La sua fama, arrivata da giovanissimo, nel 1992. In questo periodo infatti esce il singolo di debutto degli Articolo 31, ovvero "Nato per rappare". L'album "Strade di città" è stato altresì uno dei primissimi dischi italiani in stile rap. Un vero pioniere, dunque, che negli anni ha saputo distinguersi e dividere le masse, tra una carriera solista sfolgorante, brevi progetti come quello con Neffa denominato Duo di Picche ed il nuovo lavoro in tv, oltre che in coppia con Fedez.

