L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO/ Beatrice Lorenzin, il ministro della Salute ospite (oggi, 2 marzo)

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, BEATRICE LORENZIN: IL MINISTRO DELLA SALUTE OSPITE DEL CONDUTTORE (OGGI, 2 MARZO 2017) - Continuano sul piccolo schermo di Canale 5 gli appuntamenti con il talk one-to-one L’Intervista, guidato da Maurizio Costanzo giovedì in seconda serata. Oggi, 2 marzo 2017 - dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti, dove hanno fatto capolino - tra gli altri - Emma Marrone e Maria De Filippi - sarà ospite il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Di recente, parlando al Quirinale durante la giornata mondiale delle malattie rare, il ministro si è espresso anche in merito alla recente vicenda che ha visto DJ Fabo recarsi in Svizzera per richiedere il suicidio assistito. “La vicenda di DJ Fabo è tristissima e drammatica: esprimo tutta la mia solidarietà umana personale, nei confronti della famiglia, della fidanzata, degli amici” ha esordito “Queste sono situazioni veramente molto complesse e mi rendo conto della sofferenza… Per il resto c’è una normativa in Parlamento: le commissioni stanno lavorando secondo me in modo molto sobrio come deve essere in questi casi, entrano nel merito dell’articolo della norma. È una lavoro che attiene al Parlamento”. DJ Fabo è morto lo scorso lunedì 27 febbraio. Il ministro, nella stessa occasione, ha chiarito che il Governo non interverrà in merito: se ne parlerà anche più tardi a L’Intervista? E su che altro verterà il colloquio con Costanzo?

© Riproduzione Riservata.