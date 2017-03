LA FORESTA DEI PUGNALI VOLANTI/ Su Cielo il film con Takeshi Kaneshiro e Zhang Ziyi (oggi, 2 marzo 2017)

LA FORESTA DEI PUGNALI VOLANTI, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 2 MARZO 2017: IL CAST - La foresta dei pugnali volanti, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 2 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere epico - sentimentale prodotta in Cina nel 2004 da Zhang Yimou che ne è ne ha vestito anche i panni del regista nonché occupandosi del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti attori molto famosi soprattutto in estremo Oriente come Takeshi Kaneshiro, Zhang Ziyi e Andy Lau. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA FORESTA DEI PUGNALI VOLANTI, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 2 MARZO 2017: LA TRAMA - Siamo nell'859 d.C in quel particolare momento storico in cui la dinastia Tang dopo essere stata un impero molto importante in quella che è la storia della Cina si trova ora nella sua fase di declino. Tra le popolazioni iniziavano a nascere quelle che erano un pò le antipatie verso questa dinastia e tutta una serie di malcontenti che giorno dopo giorno dilagava in maniera sempre più impetuosa all'interno dell'impero. Ad una simile situazione si aggiungeva il fatto che iniziavano a nascere anche alcuni eserciti di ribelli, tra cui spiccava per grandezza e potenza uno in particolare che era una sorta di gruppo rivoluzionario che veniva chiamato con il nome di I pugnali volanti. La peculiarità di questa setta era quella di rubare a chi aveva maggiori possibilità per darlo ai poveri per compensare in qualche modo il profondo divario sociale ed economico che vi era tra queste due classi sociali. Proprio per queste sue gesta, il gruppo rivoluzionario era riuscito ad entrare nelle grazie della popolazione che aveva incominciato ad ammirarlo ma anche a sostenerlo, il tutto ai danni della contea di Feng Tian a cui capo vi erano Leo (Andy Lau) e Jin (Takeshi Kaneshiro) i quali a loro volta avevano in tutti i modi provato a combatterli anche con le forze senza però ottenere alcun risultato positivo se non la morte del capo dell'organizzazione. Nonostante ciò i pugnali volanti erano diventati ancora più forti e radicati con un nuovo capo al loro comando, motivo che spingerà Jin e Leo a provarlo a catturare. Si tratta però di una donna e sarà proprio costei a creare una sorta di situazione in cui sia Jin che Leo si innamoreranno di lei in una serie di intrighi e doppi giochi.

