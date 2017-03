LA LEGGE DELLA NOTTE/ Da oggi al cinema il film diretto da Ben Affleck (2 marzo 2017)

LA LEGGE DELLA NOTTE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (2 marzo 2017) - Oggi, giovedì 2 marzo uscirà nelle sale cinematografiche italiane il film ''La legge della notte''. Si tratta di una pellicola, ispirata all'omonimo libro, di genere drammatico, d'azione e d'avventura. Sotto la regia di Ben Affleck il film ha una durata di 129 minuti. La trama del film vede come protagonista Joe Coughlin, interpretato dallo stesso regista Ben Affleck. Il cast è composto anche da Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Chris Cooper, Remo Girone e molti altri. Tali attori interpretano, rispettivamente, i ruoli di Graciella Suarez, Loretta Figgis, Thomas Coughlin, Dion Bartolo, Emma Gould, Chief Irving Figgis e Maso Pescatore.

LA LEGGE DELLA NOTTE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (2 marzo 2017) - ''La legge della notte'' è ambientato negli anni '20, periodo in cui il Proibizionismo non riusciva a fermare la mala vita. Tutti possono avere la possibilità di arrivare al potere e di ottenere ciò che vogliono, denaro e bella vita. A cercare di raggiungere tale obbiettivo, ci pensa Joe Coughlin. L'uomo è il figlio del commissario di Polizia della città di Boston. Da molto tempo, Joe ha deciso di cambiare vita e di diventare un vero e proprio fuorilegge. Ma è necessario tener conto del fatto che anche nel crimine è importante rispettare delle regole ben preciso. Joe ne infrange una importante. L'uomo riesce a rubare moglie e denaro a uno dei boss più potenti e considerati di Boston. Tutto questo riesce a cambiare notevolmente la vita di Joe, che è costretto a lasciare la città di Boston e condurre una vita fatta di tradimenti, vendette, amore e alcool.

LA LEGGE DELLA NOTTE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: BEN AFFLECK AL POSTO DI LEONARDO DI CAPRIO (2 marzo 2017) - Inizialmente il protagonista Joe sarebbe dovuto essere interpretato da Leonardo Di Caprio. In seguito, è stato chiamato come regista, sceneggiatore e protagonista Ben Affleck. Il budget del film pare sia stato di circa 65 milioni di dollari. Le riprese de ''La legge della notte'' sono iniziate nel corso dell'anno 2015. Il film non ha ricevuto il successo sperato. Infatti, è riuscito ad incassare solo 10 milioni di dollari, i commenti della critica sono stati negati e le sale cinematografiche non sono state riempite dal pubblico durante la messa in onda del film.

