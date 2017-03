LA SIGNORA IN GIALLO: L'ULTIMO UOMO LIBERO/ Su Rete 4 il film con Angela Lansbury (oggi, 2 marzo 2017)

LA SIGNORA IN GIALLO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 MARZO 2017: IL CAST - La signora in giallo: L'ultimo uomo libero, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 2 marzo 2017 alle ore 16.50. Dopo il successo mondiale della serie tv con protagonista la celebre sognora in giallo, Jessica Fletcher, la detective è tornata in tv con diverse pellicole cinematografiche. La signora in giallo: L'ultimo uomo libero è uno dei quattro film prodotti per la tv dopo la fine della messa in onda delle dodici stagione della seria La signora in giallo, dal 97 al 2003. La pellicola, il cui titolo originale è The Last Free Man, è stata diretta da Anthony Pullen Shaw e scritta da Matthew Sommer. Nel cast oltre all'immancabile Angela Lansbury, interprete storica della detective Jessica Fletcher, troviamo Phylicia Rashad, nei panni di Cassandra Hawkins, Michael Jace, che interpreta Samuel Pinkney e Tim Abell. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA SIGNORA IN GIALLO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia ruota attorno ad uno strano e molto oscuro delitto avvenuto nell'ottocento ed alla storia familiare di Jessica Fletcher che scopre improvvisamente un legame familiare con uno schiavo morto nel lontano 1860. La scoperta avviene durante il soggiorno della signora in giallo in Virginia. Leggendo un libro scritto dalla dottoressa Cassandra Hawkins la Fletcher scopre infatti che uno degli avi di Cassandra era uno schiavo accusato di aver ucciso un coltivatore durante la sua prima notte di nozze. Scopre inoltre che la padrona dello schiavo in questione era Sarah McCullough, una sua antenata. Jessica Fletcher, molto incuriosita dalla storia, convince la dottoressa Cassandra Hawkings ad indagare a fondo sulla storia per tentare di scoprire tutta la verità. Durante le indagini la pellicola compirà numerosi salti temporali nel passato, tornando indietro di tanti anni e rivelando che Sarah, l'antenata di Jessica, era anch'essa un'affermata detective. Le prime prove che le due donne riescono ad individuare rivelano che probabilmente l'uomo di colore fosse in realtà innocente e che le prove a suo carico erano in realtà molto superficiali e poco consistenti. In uno dei flash back del passato, Sarah McCullough scopre inoltre che molti degli invitati al matrimonio dell'uomo ucciso, celano molti motivi per desiderarne la morte.

