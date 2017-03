La Porta Rossa / Fiction, pagelle terza puntata: Lino Guanciale e Gabriella Pession, sono loro le vere star

LA PORTA ROSSA, LE PAGELLE: I TOP E FLOP: Quanti momenti di suspance, mistero e colpi di scena in questa puntata de La Porta Rossa in prima serata su Rai Due. I protagonisti della storia, tutti concentrati sul delitto di Cagliostro avvenuto in maniera sospetta, sono alla ricerca della famosa "talpa" all'interno della squadra. Tra i top del primo episodio propio il fantastico colpo di scena che, dopo la perquisizione della casa di Cagliostro e Anna, ha eletto a sospettato numero uno lo stesso defunto Cagliostro, che sembra proprio nascondere qualcosa. Quindi, colpito due volte. Prima ucciso e costretto a rimanere in vita per salvare la moglie in pericolo, poi accusato di spionaggio. Con il proseguire della puntata, però, si arriva a sospettare di Rambelli. Il secondo meraviglioso top è come sempre la scelta di unire momento di riflessione durante gli episodi a voce fuori campo e musica classica come sottofondo che riesce a rendere l'atmosfera ancora più cupa e misteriosa, davvero intrigante che ti cattura attenzione. I FLOP DELLA PUNTATA: La fiction di Rai Due, La porta rossa, è stata in questa puntata molto drammatica e struggente, piena di sofferenza, angoscia e paura, piena di misteri e difficoltà. Forse troppo. In maniera esagerata. Continui colpi di scena, sospetti anche tra colleghi dello stesso reparto, mancanza di fiducia, sotterfugi e segreti, verità non svelate e tutta una serie di situazioni che hanno provocato fastidio per tutti i telespettatori. La trama è cmq interessante, anche se sembra essere tornati indietro di un po' di anni, come se fosse la rivisitazione di un colosso come Ghost. Un altro brutto flop che non è piaciuti neanche ai telespettatori e ai fan della fiction sulla rete è stato il momento di dialogo tra Vanessa, la ragazzina medium, e sua mamma, finalmente ritrovata dopo anni di silenzio. Lei, durissima nei confronti di sua figlia, non l'ha degnata neanche di uno sguardo o di qualche spiegazione, mentre Vanessa piangeva a dirotto davanti a sé e chiedeva importanti spiegazioni a sua mamma. (Fabiola Granier)

© Riproduzione Riservata.