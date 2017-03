MARGHERITA RUSSO / Il suo filetto alla Rossini ha conquistato tutti (MasterChef Italia 6, oggi giovedì 2 marzo 2017)

MARGHERITA RUSSO, LA CONCORRENTE DEL TALENT DI SKY: IL SUO SUBLIME FILETTO ALLA ROSSINI FA CENTRO (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI GIOVEDÌ 2 MARZO 2017) – Nella prima serata di Sky Uno va in onda un nuovo appuntamento in prima visione del talent culinario MasterChef Italia 6 che vede la partecipazione in studio di quattro super esperti di cucina come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich. Tra i concorrenti ancora in gara c’è la brava Margherita Russo pronta per conquistare i giudici con i propri piatti. Prima di scoprire quali saranno, ricordiamo quanto avvenuto nella passata settimana. Margherita è apparsa subito in palla a partire dalla mistery box. I concorrenti hanno dovuto affrontare una prova originalissima e molto divertente, che consisteva nel preparare dei piatti che fossero in qualche modo legati al mondo dell’opera lirica. Alla Russo è toccato il filetto alla Rossini, ispirato alle nozze di Figaro. La musica deve averla particolarmente ispirata, perché il piatto presentato al termine della prova, per stessa ammissione dei giudici era perfettamente eseguito e ben equilibrato. E così, Margherita è finita non solo tra i tre migliori, ma sul gradino più alto del podio. La sua vittoria è stata ovviamente sminuita dalla compagna Gloria che, sicura di sé come sempre, in un confessionale ha affermato che il filetto non era difficile come la ricetta che era toccata in sorte a lei, ovvero l’anguilla in ginocchioni.

MARGHERITA RUSSO, LA CONCORRENTE DEL TALENT DI SKY: SI SALVA AL PRESSURE CON UNA PREPARAZIONE SEMPLICE MA EFFICACE (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI GIOVEDÌ 2 MARZO 2017) – Vincendo la mistery box, la siciliana si è aggiudicata il diritto di scegliere l’ingrediente principale dell’invention test. Sotto le cloche c’erano plancton, fico d’india e limone di mare, e Margherita ha scelto il primo incuriosita dal suo sapore intenso, simile a quello dell’alga, e dalla sua rarità. Per la seconda prova ha dunque realizzato un risotto al plancton con triglie e lime, che è stato molto apprezzato dai giudici, smentendo per la prima volta quel vecchio adagio secondo il quale chi vince la mistery box toppa, inevitabilmente, all’invention test. Invece no. Il piatto della Russo, magnificamente impiattato, è stato lodato per il suo ineccepibile equilibrio e per i gusti delicati ma decisi. Alla fine non era la preparazione migliore, ma tant’è. Nella seconda parte della puntata Margherita, Valerio, Cristina e Gloria sono stati coinvolti in una bellissima prova esterna nella cornice del Palazzo dell’arte della Triennale di Milano, dove hanno dovuto cucinare per due critici gastronomici di altissimo livello. Alla siciliana è toccato in sorte un rollè di faraona che ha convinto i due giudici pur non risultando, alla fine, il piatto più gustoso. Cristina si è salvata, mentre gli altri tre sono stati spediti al pressure test in vista del duello finale contro Loredana, sopravvissuta all’ultima puntata ma punita con l’esclusione dall’esterna. I quattro giudici, per l’occasione, hanno ideato una prova molto difficile ma al tempo stesso avvincente: i concorrenti hanno dovuto preparare per loro delle lunch box, assecondando richieste e desideri di ognuno di essi. Margherita, a differenza degli altri, ha volato basso, concentrandosi sulla preparazione di piatti relativamente semplici ma gustosi che hanno convinto la giuria al punto tale da salvarla subito e mandarla in balconata.

