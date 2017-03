MASTERCHEF ITALIA 2017, ED.6 SEMIFINALE: DIRETTA, CHI SARANNO I FINALISTI? (OGGI, 2 MARZO) - Siamo arrivati alle battute conclusive per MasterChef Italia 2017: oggi, giovedì 2 marzo, andrà in scena la semifinale della quinta edizione, dove non saranno previsti sconti né tra 'colleghi', nè tantomeno da parte dei quattro giudici del cooking talent show, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. D'altra parte, le quattro personalità rimaste in gara hanno dimostrato di aver talento da vendere, e tutte potrebbero aggiudicarsi un posto come finalista: Valerio Braschi ha fin da subito conquistato i telespettatori con la sua semplicità, ma anche con la sua sconfinata creatività e con l'incredibile voglia di sperimentare che ha sempre dimostrato di fronte ai fornelli. È fresco, ha voglia di mettersi in gioco e conosce bene gli ingredienti: un buon candidato davvero alla vittoria finale, che si deve però guardare anche dalla pacatezza e dalla precisione di Cristina Nicolini, che a lungo andare potrebbero arrivare a scavalcarlo. Gloria Enrico, da parte sua, ha più volte messo in campo le sue conoscenze in ambito culinario, dimostrando di aver letto molto e di essersi esercitata: anche Margherita Russo si è difesa bene, ma le immagini del promo di questa sera la mostrano in ginocchio con il viso nascosto tra i banconi. Crollerà proprio durante la semifinale?

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED.6 SEMIFINALE: DIRETTA, L’ADDIO DI MICHELE GHEDINI (OGGI, 2 MARZO) - C’è aria di semifinale a MasterChef Italia 6, ma i pensieri dei telespettatori sono rimasti ancora a quello che è successo la scorsa settimana: due eliminazioni da colpo di scena, che hanno fatto piangere e discutere. Loredana ha lasciato le cucine del talent dopo il Pressure Test, e davvero in pochi pensavano che non si sarebbe aggiudicata la finale. Anche la professoressa, alla fine, è caduta e ha dovuto togliersi il grembiule: tutti e quattro i giudici l’hanno salutata con affetto, e un’altra avversaria formidabile se n’è andata. Ma l’addio più sofferto è stato senza dubbio quello di Michele Ghedini, che ha fallito di fronte al suo Polpo 25 e al terribile Invention Test con il Plancton. Ghedini ha fatto divertire e sorridere il pubblico di MasterChef, tra racconti di modelle e MILF diretti alle sue compagne di avventura: il suo rapporto con chef Cracco è stato sempre nel mirino, e non sono stati pochi i confronti e gli scontri tra i due. Ghedini mancherà a tutti, specie a Braschi: ce la farà a portare almeno un componente maschile in finale? Staremo a vedere…

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED.6 SEMIFINALE: DIRETTA, LE PROVE DELLA SERATA (OGGI, 2 MARZO) - Ultima prova in esterna di MasterChef Italia 6: anche stasera, giovedì 2 marzo 2017, si partirà in ogni caso dalla Mystery Box, che permetterà a tutti i concorrenti di riabbracciare la loro famiglia. È questa la magica sorpresa della scatola del talent: ogni famigliare avrà a disposizione qualche minuto per scegliere gli ingredienti che Valerio, Gloria, Margherita e Cristina useranno poi per cucinare. Chi prenderà le dicsioni di migliori davanti al banco frigo? Avere al fianco qualcuno che si conosce bene potrebbe essere un bel vantaggio, ma qualche loro errore potrebbe rivelarsi fatale. A seguire, durante l’Invention Test, il migliore potrà godere di un vantaggio considerevole. La prova in esterna porterà tutti a Valencia, presso le cucine dello chef, con tre stelle Michelin, Quique Dacosta. I piatti innovativi saranno al centro della sfida: chi se la caverà meglio guadagnandosi un posto nella finalissima di MasterChef Italia 6?

