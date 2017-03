Mi Manda Raitre / Anticipazioni e casi puntata 2 marzo: sanità, liste d'attesa e cosmetici contraffatti

MI MANDA RAITRE, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 2 MARZO: LISTE D'ATTESA - Un altro giovedì di denunce e sconvenienti rivelazioni su Rai3 dove andrà in onda anche oggi, 2 marzo alle 21,15, Mi Manda Raitre con la conduzione di Salvo Sottile. Il giornalista tornerà alla conduzione del programma per raccontare le difficoltà del Paese attraverso le storie che i cittadini stessi racconteranno durante i collegamenti, inchieste e approfondimenti. I problemi d'attualità e le denunce saranno sempre in primo piano come è stato per anni in questa trasmissione e Salvo Sottile cercherà di andare a fondo al problema con un servizio che ci porterà in un immaginario viaggio da Nord a Sud proprio per cercare di capire come mai 11 milioni di italiani rinunciano a curarsi per le liste d’attesa insostenibili e per le difficoltà economiche. Tempi insostenibili e inimaginabili per gli utenti che, spesso, sono costretti a recarsi in studi privati per sottoporsi ad esami e visite specialistiche.

MI MANDA RAITRE, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 2 MARZO: COSMETICI CONTRAFFATTI E NON SOLO - Nell’appuntamento di oggi, 2 marzo, di Mi Manda Raitre, non si parlerà solo di sanità e di lunghe liste d'attesa per esami specifici e visite ma anche di oggetti di uso comune e cosmetici contraffatti. Un'inchiesta ci porterà dietro agli affari loschi di cosmetici contraffatti ma anche ai pericoli per chi li utilizza. Non mancherà l'inchiesta sulle slot machine, autentiche macchine mangiasoldi, con storie di vite rovinate proprio a causa di questi aggeggi che spesso non sono nemmeno a norma di legge. Tutti coloro che vogliono intervenire durante il programma possono farlo contattando Mi Manda RaiTre al numero verde 800.050709 via whatsapp al 345.31.31.994 o inviando una mail a mimandaraitre@rai.it Attivi anche i canali Facebook e Twitter.

