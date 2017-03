NEMO - NESSUNO ESCLUSO/ Anticipazioni: sanità e alieni, arrivano i TheShow (puntata 2 marzo 2017)

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MARZO 2017: SANITÀ E ALIENI - Temi e personalità pronte a fare capolino in studio sono gli ingredienti principali di Nemo - Nessuno escluso, il programma guidato da Enrico Lucci e Valentina Petrini che torna stasera, giovedì 2 marzo 2017, sul piccolo schermo di Rai 2 con una nuova puntata. Impossibile non parlare di sanità in questo momento, e purtroppo si partirà proprio dal caso dei ‘furbetti del cartellino’ dell’ospedale Loreto Mare di Napoli. Pochi giorni prima degli arresti, l’inviato di Nemo - Nessuno escluso Nello Trocchia aveva intervistato il ‘medico tennista’, e in prime time il pubblico della seconda rete nazionale potrà ascoltare le sue parole. Sempre restando in argomento, ci si sposterà in America: grazie al commento di Alan Friedman sarà offerto uno spaccato della realtà sanitaria negli Stati Uniti prima e anche dopo il cosiddetto Obamacare. Come se la passano invece i pronto soccorso italiani? Nemo - Nessuno escluso ha visitato (in incognito), tramite alcune registrazioni di telecamere, la situazione in alcuni, situati nella provincia di Torino: i pazienti vengono lasciati in corridoio e talvolta il numero di barelle non è sufficiente, cosa che costringe le ambulanza a rimanere ferme in sede. Insieme alla sanità, al centro della serata ci saranno anche gli alieni: Nemo ha chiesto ad alcuni ‘testimoni’ se essi esistano veramente…

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MARZO 2017: CHI CI SARÀ IN STUDIO? - Diverse anche le personalità che faranno capolino stasera a Nemo - Nessuno escluso: si parte con Riccardo Iacona, volto di Presadiretta, per arrivare fino alla conduttrice Andrea Delogu, al timone di Dance Dance Dance. Ma la vera novità saranno i TheShow, Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, celebri youtuber nonché ex concorrenti di Pechino Express sempre sul piccolo schermo di Rai 2. Alessio e Alessandro prenderanno i panni di inviati: come se la caveranno? Il primo servizio lo hanno realizzato passando alcune giornate all’interno di un ospizio con gli anziani…

