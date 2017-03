Nuova Tronista Uomini e Donne 2017, oggi svelato il nome durante la registrazione?

Nuova tronista Uomini e donne, la presentazione ufficiale durante la registrazione di oggi? - La nuova registrazione di Uomini e donne e del trono classico che andrà in scena proprio oggi, 2 marzo, in quel di Roma, porterà con sé grandi annunci. Sperando che Luca Onestini e Marco Cartasegna non si lancino in una scelta improvvisata, oggi dovrebbe essere il gran giorno, quello in cui i fan di Uomini e donne conosceranno la nuova tronista di Uomini e donne. Dopo la bella Clarissa Marchese e la tronista lampo Sonia Lorenzini, chi prenderà il posto al centro dei due tronisti uomini? A quanto pare, la tronista non dovrebbe essere un volto noto del programma e nemmeno dello spettacolo visto che nessuno ha confermato l'avvistamento di ex corteggiatrici in giro con telecamere al seguito, ma mai dire mai. Secondo alcuni rumors, infatti, Maria De Filippi potrebbe attingere nuovamente al Grande Fratello. Dopo la delusione avuta con Alessandro Calabrese, che non è riuscito a conquistare Sonia, sul trono potrebbe arrivare proprio una sua ex collega, magari proprio Lidia Vella. Sappiamo bene di essere al confine con la fantascienza ma mai dire mai nei programmi di Maria De Filippi. La conferma arriverà solo nel pomeriggio quando proprio la redazione, tramite Witty tv, svelerà i primi indizi e dettagli sulla nuova protagonista di questo ultimo scorcio di edizione. A chi toccherà chiudere in bellezza (si spera) dopo l'ottima scelta di Clarissa Marchese e la fuga di Sonia?

© Riproduzione Riservata.