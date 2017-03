OZZY - CUCCIOLO CORAGGIOSO/ Da oggi al cinema il film d’animazione diretto da Alberto Rodriguez (2 marzo 2017)

OZZY – CUCCIOLO CORAGGIOSO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA (2 marzo 2017) - "Ozzy-Cucciolo coraggioso", (titolo originale Ozzy-Fast & Furry) è un film di animazione realizzato nel 2016 per la regia di Alberto Rodriguez. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Juan Ramón Ruiz de Somavía. La colonna sonora è del compositore spagnolo Fernando Velázquez. L'uscita della pellicola nelle sale cinema italiane è prevista per il prossimo 2 marzo 2017, la società di distribuzione è la Eagle Pictures. E' un film per le famiglie, divertente e molto indicato specialmente per i bambini. La durata della pellicola è di un'ora e trenta minuti.

OZZY – CUCCIOLO CORAGGIOSO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (2 marzo 2017) - Il protagonista del film è Ozzy, un cane di razza beagle che ha avuto la fortuna di trovare due padroni buoni e affettuosi che gli garantiscono una vita facile e serena. Ozzy è un animale simpatico, fedele e leale, che ama le coccole e le comodità che il destino gli ha riservato, molto più fortunato di quello destinato ad un semplice cane da caccia. Un giorno però, inaspettatamente, le cose cambiano: i suoi padroni devono necessariamente partire, devono andare in Giappone e non possono portare l'animale con loro. Pur se molto dispiaciuta e rattristata dal fatto di dover lasciare Ozzy da solo, la famiglia Martins si dà da fare per trovare una collocazione temporanea per il cane, che sia all'altezza di Ozzy. I Martins prendono in considerazione diverse soluzioni, le valutano e alla fine decidono di scegliere il canile più lussuoso dei dintorni, il Blue Creek. Come spesso accade, non tutto è come sembra; infatti, quella che doveva essere la sistemazione ottimale e più idonea al cane di casa Martins, non è altro che una vera prigione per gli animali ospiti. Il canile infatti è gestito da un individuo che in realtà non ama gli animali e li tratta nel peggiore dei modi. Ozzy si rende conto di essere capitato nel posto sbagliato ma si fa coraggio e cerca di resistere alle malvagità dell'uomo. Fa amicizia con alcuni animali del canile, che cercano di rendere meno difficoltoso il soggiorno forzato di Ozzy. Grazie ai suoi nuovi amici e al loro aiuto disinteressato, Ozzy trova anche la forza di scappare.

