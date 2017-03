Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 2 febbraio 2017 a LatteMiele: Toro, Ariete, Leone e tutti i segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 2 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna anche oggi, giovedì 2 marzo 2017, l'appuntamento con la consueta rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele con l'oroscopo di Paolo Fox. Nonostante un momento di indolenza durante i giorni che sono passati i Pesci riusciranno a trovare la forza di reagire e per ritrovare nuove opportunità interessanti nei prossimi giorni. L'Acquario vive una situazione astrrologica molto positiva con alcune situazioni che potrebbero sconvolgere in maniera positiva il domani. Il Capricorno vive momenti di grande tensione con un desiderio di risposte che non arrivano. Il Sagittario invece vive delle giornate all'insegna di un benessere che è tornato sia dal punto di vista fisico che da quello mentale che darà la possibilità di godersi alcune situazioni piuttosto interessanti in diversi ambiti. C'è anche la possibilità di scoprire delle situazioni positive in campo sentimentale che potrebbero accendere la primavera dei nati sotto questo segno.



TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Giornata ricca di energia e di desiderio di mettersi alla prova. Periodo particolarmente favorevole per coltivare nuovi progetti, grandi e piccoli che siano, tuttavia potrebbe rivelarsi necessaria una revisione per riuscire ad affrontare una situazione che si sta evolvendo. Toro: giornate positive per quanto riguarda i sentimenti: nonostante il periodo frastagliato appena trascorso, qualcuno potrebbe ritrovare il desiderio di amare e di dedicarsi agli altri con tenerezza e passione, mettendo nuovamente gli affetti al centro delle sue attenzioni. Gemelli: la grande energia che caratterizza questo periodo, unita ad una situazione astrologica che ti permette di vedere chiaramente ciò che potrebbe essere utile allo svolgimento dei tuoi progetti, favorisce la possibilità di compiere scelte importanti. Si consiglia di prestare attenzione agli altri segni d'aria, che potrebbero rivelarsi non particolarmente disponibili. Cancro: una Luna dissonante potrebbe far emergere qualche dubbio esistenziale che rischia di riflettersi anche nelle relazioni interpersonali portando qualche tensione. Queste giornate non sembrano essere particolarmente favorevoli all'azione: sarebbe preferibile riuscire a prendersi un po' di tempo per riflettere, in vista di una seconda metà dell'anno più interessante. Leone: giornate di grande forza, ricche di possibilità lavorative e interpersonali. Un assetto astrologico molto favorevole aiuta la nascita di nuovi progetti che potrebbero portare grandi soddisfazioni, e aumenta le possibilità di fare incontri stimolanti. Vergine: la tendenza a voler organizzare la vita propria e quella altrui potrebbe condurre qualcuno a legarsi con personalità particolarmente caotiche e poco inclini ad offrire certezze. Mentre in amore potrebbe essere necessaria una riflessione riguardo ciò che si desidera da un determinato rapporto, sul piano lavorativo la situazione si presenta ricche di opportunità e nuovi inizi destinati ad un radioso futuro. Bilancia: giornate ricche di vitalità e opportunità lavorative interessanti, turbate soltanto dalle tensioni che pervadono l'ambito sentimentale. Qualcuno potrebbe riscontrare dei problemi all'interno della propria relazione che sarà necessario affrontare. Scorpione: nonostante le interessanti novità che questo mese di Marzo promette, qualcuno potrebbe trovarsi a passare una fase ricca di timori che gli impediscono di affrontare al massimo alcune situazioni. Sagittario: giornate all'insegna di un ritrovato benessere fisico e psicologico, che permetterà di organizzare al meglio i propri progetti in maniera da renderli il più fruttuosi possibile. Grandi possibilità anche nell'ambito sentimentale, purché si riesca ad assecondare i propri desideri. Capricorno: questo periodo si presenta particolarmente ricco di tensioni, accentuate anche da un forte desiderio di risposte che tardano ad arrivare. Un forte desiderio di cambiamento potrebbe portare qualcuno ad intraprendere nuovi progetti. Giornate di sintonia con Pesci e Scorpione. Acquario: un assetto astrologico molto favorevole potrebbe portare i nati sotto questo segno a desiderare di sconvolgere la propria vita più intensamente del solito. L'energia di queste giornate potrebbe rivelarsi molto utile ad apportare cambiamenti e a sperimentare nuove relazioni. Pesci: nonostante un po' di indolenza durante i giorni passati, si apre un periodo molto favorevole che potrebbe portare interessanti novità in ambito lavorativo, offrendo nuove opportunità di guadagno. Riguardo i rapporti interpersonali potrebbe verificarsi qualche nuovo incontro interessante.

