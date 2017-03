PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e casi: video, si discuterà del suicidio assistito? (oggi, 2 marzo)

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 2 MARZO 2017: SUICIDIO ASSISTITO E DIBATTITO SULL’EUTANASIA - Corrado Formigli guiderà un nuovo appuntamento con Piazzapulita: il programma di attualità in onda su La7 torna stasera, giovedì 2 marzo 2017, in prime time. Lo scorso lunedì 27 febbraio DJ Fabo è morto in una struttura svizzera, dopo aver richiesto il suicidio assistito, una pratica non consentita nel nostro Paese. Il caso dell’artista 39enne, all’anagrafe Fabiano Antoniani, ha riaperto il dibattito in merito all’eutanasia in Italia, e più tardi anche Piazzapulita se ne occuperà grazie anche ad un servizio realizzato da Francesca Nava. L’inviata ha incontrato Paola, una signora di 54 anni malata di sclerosi multipla: un incontro che è avvenuto proprio nel giorno in cui la signora ha prenotato un hotel in Svizzera, a Basilea, dove tra poche settimane andrà a compiere il suicidio assistito. In attesa di scoprire quali saranno le personalità presenti in studio e pronte al dibattito, clicca qui per vedere il video di anticipazioni del servizio dell’inviata di Piazzapulita.

