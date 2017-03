PLANETARIUM/ Da oggi al cinema il film diretto da Rebecca Zlotowski con Natalie Portman: trama (2 marzo 2017)

PLANETARIUM, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (2 marzo 2017) - "Planetarium" è un film prodotto in Francia nel 2016, per la regia di Rebecca Zlotowski, che ha firmato anche la sceneggiatura, in collaborazione con Robin Campillo. Di genere drammatico-thriller-fantasy, la pellicola dura circa 106 minuti. La trama del film si ispira alla storia vera delle tre sorelle Fox, ovvero coloro che nel XIX secolo hanno dato vita al movimento spiritista in America. Gli attori protagonisti sono Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Louis Garrel ed Emmanuel Salinger. A breve il film uscirà in Italia, la data prevista è il prossimo 2 marzo 2017.

PLANETARIUM, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (2 marzo 2017) - La storia è ambientata negli Anni 30, le protagoniste sono le sorelle Barlow. Laura (Natalie Portman) e Kate (Lily-Rose Depp) hanno in comune una grande passione, la pratica dello spiritismo. Quando possono, le ragazze organizzano sedute spiritiche. Durante un viaggio in Europa, nella capitale francese Laura e Kate conoscono un famoso produttore cinematografico, il nome nome dell'uomo è André Korben (Louis Garrel). Questi è l'unico proprietario di un prestigioso studio cinematografico, dove ha la possibilità di produrre i suoi film servendosi delle tecniche più avanzate senza dover contenere le spese,eper questo molto contestato dal mondo della cinematografia. Korben è un visionario e, nonostante il suo scetticismo, accetta di partecipare ad una seduta spiritica organizzata dalle due ragazze. Quello che accadrà durante la seduta gli procurerà forte emozioni, un vero e proprio shock. Impressionato dagli eventi, il produttore decide di dare ospitalità alle giovani americane e offre loro un contratto di affitto per un anno. In realtà Korben vuole approfittare della presenza di Laura e Kate per realizzare un grande film che tratti di fantasmi. Ben presto le due sorelle intuiscono che Korben si sente legato a loro per motivi oscuri, ancora tutti da scoprire.

PLANETARIUM, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL FILM AL FESTIVAL DI VENEZIA (2 marzo 2017) - La regista francese Rebecca Zlotowski nel 2013 si è aggiudicata il premio François Chalais al festival cinmatografico di Cannes, per il lungometraggio da lei diretto intitolato Grand Central. Il film "Planetarium" è stato presentato in occasione del "Festival di Venezia" edizione 2016.

