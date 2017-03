QUIQUE DACOSTA/ Lo chef pronto a mettere in difficoltà i concorrenti (MasterChef Italia 6, semifinale 2 marzo)

QUIQUE DACOSTA, LO CHEF TRISTELLATO PROTAGONISTA NEL TALENT SKY: SI VOLA A VALENCIA PER L’ULTIMA PROVA IN ESTERNA (MASTERCHEF ITALIA 6, SEMIFINALE 2 MARZO 2017) – Tra poche ore va in onda su Sky Uno la tanto attesa semifinale del talent culinario MasterChef Italia 2. Un penultimo appuntamento che si preannuncia molto intenso e di grande spettacolarità con i quattro concorrenti rimasti in gara, Cristina Nicolini, Gloria Enrico, Margherita Russo e Valerio Braschi che si contendono l’accesso alla tanto desiderata finale. Sarà anche l’ultima prova in esterna di questa stagione con i quattro concorrenti che accompagnati dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Joe Bastianich e Bruno Barbieri, voleranno in Spagna fino a Valencia per incontrare un grande chef di levatura internazionale come Quique Dacosta. Un eccezionale interprete della cucina a livello mondiale come del resto confermano le tre stelle Michelin che ha saputo conquistare durante la propria carriera. In attesa di scoprire cosa lo chef spagnolo chiederà di preparare ai quattro concorrenti semifinalisti, conosciamo meglio Quique Dacosta, ripercorrendo i tratti salienti della propria vita e carriera in cucina.

QUIQUE DACOSTA, LO CHEF TRISTELLATO PROTAGONISTA NEL TALENT SKY: BIOGRAFIA (MASTERCHEF ITALIA 6, SEMIFINALE 2 MARZO 2017) – Quique Dacosta è famoso in tutto il mondo per essere l’eccezionale chef che ha saputo conquistare la bellezza di tre stelle Michelin. Altrettanto celebre è il suo omonimo ristorante che si trova a Denia nella provincia di Alicante a pochi chilometri da Valencia. Considerato come uno dei nuovi leader mondiale della cucina d’avanguardia, il suo ristorante ha la particolarità di utilizzare ingredienti che arrivano al massimo nel raggio di 75 km di distanza. Attualmente è presidente del consiglio di consulenza GASMA (Gastronomy and Culinary Management Campus) ed in carriera ha raccolto diversi premi e riconoscimenti tra cui il National Prize for Gastronomy, il Millesime Chef Adwards 2013, la laurea honoris causa alla facoltà delle Belle Arti presso l’Università Miguel Hernandez di Elche. Il suo omonimo ristorante è stato inserito al numero 39 dei migliori 50 di tutto il Mondo. Attualmente è anche proprietario del ristorante El Poblet che ha ricevuto 1 stella Michelin, il Vuelve Carolina e il Mercat Bar a Valencia.

