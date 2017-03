ROSSO ISTANBUL/ Da oggi al cinema il film diretto da Ferzan Ozpetek con Halit Ergenç: la trama (2 marzo 2017)

ROSSO ISTANBUL, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (2 marzo 2017) - ''Rosso Istanbul'' è un film drammatico del 2017 scritto e diretto da Ferzan Ozpetek (Le fate ignoranti, Saturno contro, Mine vaganti) ed interpretato da Halit Ergenç, Tuba Buyukustun e Mehmet Gunsur. Il film uscirà in contemporanea in Italia e in Turchia il 2 marzo. Una breve anteprima del film è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, nell'ottobre 2016.

ROSSO ISTANBUL, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (2 marzo 2017) - Orhan Sahin è un editor turco, che dopo 20 anni di assenza dalla sua città ritorna ad Istanbul per aiutare il regista Deniz Soysal a completare il suo primo libro. Lì conosce amici e parenti di Deniz, che sono anche i protagonisti del suo libro, e si rirtova sempre più coinvolto emotivamente nelle storie di queste persone. Il ritorno ad Istanbul dopo una lunghissima assenza è il pretesto per Orhan per indagare anche su se stesso, sulla sua vita, sui risultati ottenuti e su sentimenti che credeva sopiti per sempre ma che il ritorno nella città natale sta risvegliando.

ROSSO ISTANBUL, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL REGISTA (2 marzo 2017) - La trama del film è tratta dall'omonino romanzo pubblicato nel 2013 e scritto dallo stesso Ozpetek. Si tratta del primo romanzo scritto dal regista turco, a cui è seguito nel 2015 Sei la mia vita. In Italia entrambi i romanzi sono editi da Mondadori. Rosso Istanbul è un racconto fortemente autobiografico, e sotto il personaggio di Orhan Sahin è facile intravedere lo stesso Ozpetek. La sua attività di regista si è svolta infatti principalmente in Italia, e proprio questo film segna il suo ritorno alla nativa Turchia. Il suo debutto al cinema avviene nel 1997 con Il bagno turco. Dal 2001 comincia a lavorare principalmente in Italia. Il suo primo film italiano, Le fate ignoranti, ottiene numerosissimi riconoscimenti tra cui 3 Globi d'oro e 4 Nastri d'argento e una nomination al David di Donatello. Dal 2011 è attivo come regista teatrale in ambito operistico, sempre in Italia, dirigendo l'Aida e poi la Traviata. Rosso Istanbul è il suo undicesimo film.

ROSSO ISTANBUL, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (2 marzo 2017) - Il film è stato interamente girato a Istanbul. Le riprese avrebbero dovuto cominciare nel settembre 2015, ma a causa dell'instabilità politica turca di quel periodo si è potuto iniziare a girare solo nell'aprile 2016. Rosso Istanbul uscirà nelle sale italiane il 2 marzo.

© Riproduzione Riservata.