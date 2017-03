Rosa Perrotta nuova tronista Uomini e Donne/ Chi è? Da Veline al Trono Classico, la modella cerca l'amore

Rosa Perrotta è la nuova tronista di Uomini e Donne: ecco chi è la bellissima modella salernitana - Sono ben due le nuove troniste di Uomini e Donne: una è la già nota Desirèe Popper, l'altra invece si chiama Rosa Perrotta e, per qualcuno dall'ottima memoria, potrebbe non essere proprio un volto proprio sconosciuto. Rosa ha 28 anni, viene da Salerno e vive da due anni a Roma. Fa la modella e l'abbiamo già vista in una puntata (che vinse) di Veline, lo show di Canale 5 che sceglieva le due vallette di Striscia La Notizia. Nel video di presentazione, Rosa tiene a specificare che la bellezza non è la sua unica qualità: "Nella vita sono una modella, amo il mio lavoro ma non sono solo quello. Infatti ho conseguito una laurea in Management strategico con 110 e lode. So di essere una bella donna e non lo nascondo ma non mi è mai bastato. Il complimento più bello che posso apprezzare è 'più bella dentro che fuori'. Io dico sempre che una bella donna deve essere doppiamente intelligente, per mettere un po' a tacere i pregiudizi che ci sono sulla bellezza".

Rosa Perrotta è la nuova tronista di Uomini e Donne: tutto ciò che c'è da sapere su di lei - Rosa Perrotta è una bellissima ragazza campana che svela di aver fatto molti sacrifici nella sua vita per arrivare a realizzare i suoi obiettivi e per essere indipendente. "Lo sono da quando ho 18 anni, non ho mai abusato dell'aiuto dei miei genitori e non mi sono mai piaciute le scorciatoie, per questo dico sempre che sono più orgogliosa dei miei no che dei miei sì. - confessa nel video di presentazione per Uomini e Donne, dove ancora aggiunge - Sono una persona molto ambiziosa, sicuramente non rinuncerei mai alla mia carriera perché ho fatto tanti sacrifici per conquistarmela, però in futuro mi vedo vicina a una persona e con dei bambini, quindi magari una bella mamma in carriera". Un suo difetto è l'eccessiva intransigenza, si dice innamorata della moda e dello shopping, ma anche della lettura, del cinema e del teatro. Quando infine si arriva a parlare di uomini, Rosa conclude: "Mio padre è l'uomo della mia vita, rappresenta una parte di me e forse io so di essere troppo simile a lui, è un uomo con un cuore grandissimo, è veramente una delle persone più buone che io abbia conosciuto, non riesco a parlare spesso con lui e questa cosa mi dispiace perché vorrei potergli dire più spesso che lo amo follemente".

