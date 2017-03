SCORPION 3/ Anticipazioni puntata 2 marzo 2017: Walter fermerà l'attacco al Presidente?

SCORPION 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 2 marzo 2017, Rai 4 trasmetterà due nuovi episodi di Scorpion 3, in prima Tv assoluta. Saranno il sesto e il settimo, dal titolo "Bat Poop Crazy" e "We're Gonna Need a Bigger Vote". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo due settimane fa: le continue nausee di Happy (Jadyn Wong) mettono sempre più in crisi Toby (Eddie Kaye Thomas), soprattutto perché la moglie non ha la cittadinanza e deve ancora divorziare dal primo marito. Teme infatti che il figlio non potrà avere una famiglia funzionale, ma Cabe (Robert Patrick) propone di mettere in piedi una farsa per poter accelerare i tempi. Walter (Elyes Gabel) tuttavia verrebbe messo in una posizione critica e non se la sentirebbe di farlo, ma alla fine accetta. Più tardi, la Scorpion viene chiamata in un museo per via di un problema strutturale di grossa entità e che rischia di mettere in pericolo diverse specie rare di rapace. Quella sera, Sly intuisce che uno degli animali potrebbe aver avvistato un pericolo e scopre che gli agenti di sicurezza sono stati narcotizzati. Non può inoltre avvisare nessuno, visto che gli aggressori stanno usando un dispositivo in grado di disturbare le comunicazioni. In seguito all'aggressione a Cabe da parte di un coreano, Walter ed Happy vengono legati schiena contro schiena, mentre l'agente e Sly sorprendono altri coreani a rubare le gemme preziose presenti in un'ala del museo. Per poter chiedere aiuto a Toby e Paige (Katharine McPhee), che si trovano al magazzino, il matematico decide di sfruttare un falco. Lo psichiatra confessa invece all'amica di avere tutti i sintomi della gravidanza, gli stessi di Happy, e le confessa che è dovuto alla paura di dover fare il mammo. La particolarità di entrambi, lo porta infatti a temere il peggio per il figlio, ma Paige gli fa notare che lei è riuscita a crescere il proprio da sola. Una volta appurato che non riescono a parlare con la squadra, i due si mettono in viaggio per raggiungere il museo e Sly capisce che il falco non li individuerebbe a causa della confusione fra gli odori. Happy tuttavia sa che Toby vorrà fermarsi in un locale preciso per prendere una bistecca, ma proprio quando riescono a far uscire il rapace, vengono attaccati dai coreani. Dopo aver realizzato un dispositivo in grado di fermare i criminali, il gruppo riesce a ricongiungersi al museo. Qui, Toby ha modo di esternare le proprie preoccupazioni ad Happy, ma solo dopo una rivelazione da parte di Walter all'amica. Si è reso infatti conto che anche se il loro matrimonio è falso e voluto solo per allontanare l'immigrazione dalla meccanica, Happy fa realmente parte della sua famiglia ed è una persona molto importante nella sua vita. Quella sera, la Scorpion torna finalmente alla base, convinta di potersi rilassare. Alla porta, qualche istante dopo, bussa tuttavia la donna preposta al controllo da parte dell'uffiicio immigrazione, in cerca di Walter.

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MARZO 2017, EPISODIO 6 "BAT POOP CRAZY" - La squadra inizia ad esplorare una rete di grotte molto profonde, nel tentativo di evitare che migliaia di pipistrelli danneggino l'ecosistema dell'America del Nord. Per poter risolvere il problema della clandestinità di Happy, la Scorpion dovrà inoltre indossare i costumi di Hall0ween per poter affontare il controllo dell'immigrazione di Walter, che avverrà in breve tempo. EPISODIO 7 "WE'RE GONNA NEED A BIGGER VOTE" - E' il giorno delle elezioni e qualcuno cerca di creare scompiglio fra i partecipanti alle presidenziali, in lizza per il posto come Presidente degli Stati Uniti. Durante le indagini, scopriranno tuttavia dei particolari molto controversi, che sembrano condurre altrove. Intanto, Walter potrà trascorrere del tempo con Ralph ed istruirlo a dovere sul sistema di elezioni americano, in previsione di una presentazione scolastica che dovrà affontare entrp breve.

© Riproduzione Riservata.